Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki Heves megyére április 27-én, szerdán reggel ót óra húsz perckor heves esőzés miatt. Az előrejelzések szerint 24 óra alatt akár 20 milliméter csapadék is hullhat.

Heves esőzés várható megyénkben

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

A szerda éjfélig érvényben levő előrejelzés szerint kora délutántól legnagyobb számban és eséllyel az Alföldön várható zivatarok (helyenként akár heves zivatarok) kialakulása, de a Dél-Dunántúl keleti részein sem kizárt egy-egy cella előfordulása. Az Észak-Alföldön még szerda éjjel is aktív lehet a légkör, majd lecsengenek a zivatarok. Szerdán a zivatarokat viharos kifutószél (60-90 kilométer/óra), felhőszakadás (általában legalább 20-25 milliméter, de helyenként 30-40 milliméter is lehet) és jégeső is kísérheti.

Szerda éjfélig Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád és Heves megyékben 24 óra alatt jelentős, 20 mm-t meghaladó csapadékmennyiség is összegyűlhet.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint egész nap erősen felhős lesz az ég, hosszabb napos időszakok délen lehetnek. Délnyugat felől több hullámban várható eső, zápor, zivatar. 10-19 fok között változik a hőmérséklet - délkeleten lesz a legmelegebb. Az északnyugati szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik.

A honlap orvosmeteorológiai információi alapján erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet. Az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza.