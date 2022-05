A késő délelőtti óráktól ismét több helyen várható zivatarok kialakulása. Először a Dunántúli- és Északi-középhegységben, majd fokozatosan az északi megyékben, illetve az Alföldön is. Az erősebb cellákat lokálisan intenzív csapadék, illetve apró szemű jég is kísérheti, környezetükben átmenetileg viharos, körülbelül 60 kilométer per órás lökések is lehetnek. Az esti órákban fokozatosan lecseng a zivatartevékenység – írta a met.hu.

Forrás: met.hu