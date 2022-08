Mint megírtuk, délelőtt még csak figyelmeztetést adott ki Heves megyére az Országos Meteorológiai Szolgálat, délután azonban az első fokú riasztás is megérkezett.

A met.hu előrejelzése szerint, csütörtökön és pénteken is az ország nagy részén nyugodt idő várható. A késő délelőtti, déli óráktól előbb északkeleten, később délnyugat felé haladva az országban másutt is labilizálódik a légkör. Nem nagy számban, de nagyobb eséllyel az Északi-középhegységben, Alföld északi peremén, estétől a Dunántúl északkeleti részén várható néhány zápor, zivatar. A nyugati, délnyugati tájak fölé inkább csak késő este, éjfél körül érkezhet meg a nedvesebb, labilisabb légtömeg. Pénteken napközben a Nyugat-Dunántúlon valószínű zápor, zivatar, azon belül is az Alpokalján adódik nagyobb esély kialakulásukra.

A zivatarokat helyenként viharos (>60-65 km/h) szél, kis méretű jég, intenzív csapadék (egy-egy helyen rövidebb idő alatt ~10-20 mm) kísérheti.