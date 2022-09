Péntekről szombatra virradó éjszaka hatalmas felhőszakadás mosta végig megyeszékhelyünket. Szinte nappali világosság volt a folyamatos villámlástól, a viharos szél pedig fákat tépázott meg.

A Malomárok úti hídnál jól látható, hogy éjjel megemelkedett a vízszint, majd azóta visszahúzódott

Forrás: HEOL

Megyénkre még mindig érvényes a citromsárga riasztás az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja szerint. Mint írják, a nap első felében elsősorban az ország északkeleti harmadán fordulhatnak elő a záporok mellett zivatarok. A csapadékzóna, ezzel együtt a zivatarok is délnyugatról fokozatosan északkelet, kelet felé helyeződnek át, egyre inkább az északkeleti, keleti megyékre korlátozódnak a nap folyamán. Az intenzívebb gócokat elsősorban felhőszakadás kísérheti, emellett helyenként viharos széllökés és jégeső is lehet. Ezen kívül késő délutántól a Dunántúl nyugati, délnyugati megyéiben alakulhatnak ki újabb zivatarok.

Forrás: met.hu

A koponyeg.hu szerint szombaton 17 és 21 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk Heves megyében, vasárnap pedig 9 és 21 fok között alakul. Emellett erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet. Az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is növekedhet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (izületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Portálunk megkereste a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a vihar okozta károkkal kapcsolatban. Hevesi Katalin megyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta, hogy nem volt semmilyen beavatkozásra szükség a katasztrófavédelem részéről. A korábbi, csütörtök esti vihar miatt szükség volt ugyan néhány faág eltávolítására, de a szombatra virradó éjszakai felhőszakadás során nem kaptak riasztást. Ugynakkor megosztott néhány jó tanácsot, mit érdemes tenni heves szélvihar, illetve viharok esetén:

Hogyan védekezzünk szélvihar ellen, ha szabad ég alatt tartózkodunk?

Viselkedjünk nyugodtan, körültekintően.

Ha lehet, keressünk védett, stabil helyet (épület, aluljáró).

Távol haladjunk a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne okozzanak sérülést.

Védjük szemünket a portól, fejünket a szél sodorta tárgyaktól, ágaktól stb.

Oszlopba, kerítésbe kapaszkodjunk, hogy ne sodorjon el az erős szél.

Tartsuk, védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el társainktól.

A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt (pl. rádőlhet a fa).

Leszakadt villamos távvezetéket megközelíteni is életveszélyes!

Szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal abba kell hagyni, a tüzet eloltani (pl. gazégetés kertben, tábortűz, szalonnasütés, kerti parti).

Csónakázni, fürdőzni erős viharban életveszélyes! Nagyobb vízfelület fölött összefüggő vízfüggöny alakulhat ki, emiatt jó úszók is megfulladhatnak. Vegyük komolyan a viharjelzéseket!

Az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, ezért ne érjünk hozzájuk. háziállatokat zárjuk be.

Ha az előrejelzéseket követően van rá időnk, a ház körül található fák meggyengült ágait vágjuk le.

A ház környékéről gyűjtsünk össze és vigyünk be az épületbe minden olyan tárgyat, amit a szél felkaphat (pl. műanyag kerti bútorok, szerszámok) – ezek ugyanis súlyos sérüléseket okozhatnak.

Óvintézkedések az épületen belül:

Az ajtókat, ablakokat zárjuk be.

Ne menjünk ki a szabadba.

Ne hagyjuk a kisgyermekeket, betegeket felügyelet nélkül, lehetőleg senki ne maradjon egyedül.

Készüljünk fel áramszünetre (elemlámpa előkészítése).

Áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket.

A villámlás időtartama a másodperc milliomod részétől néhány tízezred részéig terjed, másodpercenként 160-1600 km-es sebességgel halad és akár 30.000 Co-os hőmérsékletet idézhet elő. A légköri elektromosság kisülése (fény- és hangtani jelenség, valamint mennydörgés kíséretében), amely a felhők között, illetve a felhők és a talaj között jön létre. Meleget fejleszt, könnyen gyúló anyagokat gyújt, fémeket olvaszt, folyadékot elpárologtat.

Védekezés villámcsapás ellen:

Ha nagy villámlással járó vihar közeleg, vagy kap el minket, húzódjunk be valahová (ne magányosan álldogáló fa alá). A legjobb egy ház vagy egy üzlet.

Ha gépkocsiban ülünk, az ablakokat zárjuk be, a fém részeket ne érintsük meg.

Hagyjuk el a kimagasló vagy exponált helyeket.

Barlang, mélyedés akkor nyújthat védelmet, ha legalább 1,5 méter mély.

Kerüljük a nedves talajt, azonnal hagyjuk el a vízfelületeket.

Kerüljük a kőomlás veszélyes szakadékokat.

Védekezhetünk úgy is, ha 10-30 cm vastag szigetelőrétegre állunk (száraz kő, ruhanemű).

Nem ajánlott öreg, magányosan álló fa alatt táborozni, mert a lezuhanó ágak összezúzhatják a sátrat, és a villámcsapás veszélye is itt a legnagyobb.