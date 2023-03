Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szombat délelőtt csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék, majd felhőátvonulások zavarják a napsütést, de a Miskolc-Békéscsaba vonal mentén és attól északkeletre a nap nagyobb részében több felhő lehet. Arrafelé kialakulhatnak záporok, sőt hózáporoknak is van esélye. Az északnyugati szél sokfelé viharos lesz, a magasabban fekvő helyeken 90 km/h feletti lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű. Késő estére -1 és +5 fok közé hűl le a levegő.

A viharos szél miatt Heves vármegyére első fokú, citromsárga színű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Mint írják, markáns hidegfront vonul át. Az északnyugati szél sokfelé viharossá fokozódik. A legerősebb lökések jellemzően 70-90 kilométer per óra körül várhatók. Kora reggel a Kisalföldön, Sopron környékén, majd a Dunántúli-középhegységben, Balatonnál, Dunazug-hegyvidéken, illetve a Börzsöny, Mátra magasabban fekvő részein a déli órákig helyenként 90-100 kilométer per órát meghaladó lökésekre is számítani lehet. Este csillapodik a szél.

Riasztás van érvényben Heves vármegyére

Forrás: met.hu

Kiemelték, az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg. Általánosabb panaszként fejfájás, migrén, tartós álmosságérzés jelentkezhet. A felső légúti hurutos megbetegedések száma is megnőhet hidegfronti hatásnál. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, tünetek.