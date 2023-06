Mint ahogyan arról korábban portálunkon is beszámoltunk, nagy esőzést jósolt pénteken délutánra az Országos Meteorológiai Szolgálat, narancs színű riasztás volt érvényben. A katasztrófavédelem hasznos tanácsokat adott ahhoz, hogy elkerüljük a nagyobb bajt, ha viharosra fordul az idő.

A felhőszakadás meg is érkezett Heves vármegyébe, dörgés, villámlás kísérte az útját. Hevesből az alábbi fotót kaptuk:

Hevesen is tombolt a vihar

Egerben is zuhogott az eső, az utcákon állt a víz.

Egerben is dörgött, villámlott

Cseresznyénél nagyobb, néhol diónyi méretű jég verte a Mátra több települését is. Ilyen fotókat osztottak meg Parádsasvárról, Domoszlóról, de Mátraverebélynek is kijutott a jégesőből.

Ha az égi áldás ez nem lenne elég, erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak) is felerősödhetnek - figyelmeztet a Köpönyeg.hu oldal.

