A Pétervásárai, az Egri és a Balapátfalvai járásra kettes fokozatú, narancssága színű, míg Heves vármegye többi járására egyes fokozatú, citromsárga színű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán délután három óra után zivatarok kialakulása miatt. Az említett három, narancsszínnel jelzett járásban a zivatarok mellett, felhőszakadásra is figyelmeztetnek.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Szerdán főként az északnyugati megyékben és az ország északkeleti harmadán fordulnak elő zivatarok, másutt kisebb eséllyel és számossággal jöhetnek létre. Az északkeleti megyékben heves zivatar kialakulására is van esély. Éjszaka a Dunántúl nyugati és déli tájain újabb zivatarok fordulhatnak elő, amelyek reggelre szűnnek meg, ezt követően nem várható zivatar - adta hírül az Országos Meteorológiai Szolgálat az előrejelzésében.

Mint írják, a cellákat felhőszakadás (általában 20-40 milliméternyi, egy-egy helyen ennél több is), viharos széllökések (megközelítőleg 60-90 kilométer per óráh), jégeső (néhol esetleg 2-4 centiméteres) kísérheti. Északkeleten, heves zivatar esetén van esély 90 kilométer per órát meghaladó széllökésre is.

A napi középhőmérséklet az ország nagy részén 25, 26, a déli tájakon és városi környezetben 27, 28 fok körül alakul. Egy súroló hidegfront hatására északkeleten mérséklődik a meleg, 25 fok alatt marad a napi középhőmérséklet, tudatta a meteorológiai szolgálat.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)