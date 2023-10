Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) hivatalos Facebook-oldalán adott hírt arról, hogy az elmúlt bő másfél napban egy ciklon mélyült ki térségünkben, melynek hidegfrontja pénteken gyorsan átrobogott felettünk még - az ilyenkor, október végén szokatlan - zivatarokat is okozva.

Az OMSZ Facebook-bejegyzéséhez mellékelt grafikonból kiderült: a Kékestetőn 67.7 milliméter, Gyöngyössolymoson 67.4 milliméter, Verpeléten továbbá 45.1 milliométer csapadék hullott 24 óra leforgása alatt. Továbbá a gyöngyösi víztározónál 34.8 milliméter, Egerben pedig 34.5 milliméter csapadékot regisztráltak.

Demecs Norbert, Heves vármegye nagykövete is hangulatos fotókat készített a Mátrában:

Az OMSZ beszámolt arról is, hogy nemcsak az elmúlt pár napban volt változékony az időjárás, hanem a mögöttünk álló egy hétben is, hiszen sorra érkeztek a frontrendszerek, amelyek mentén többször is volt részünk esőben, záporban.