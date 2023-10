Sok helyen indult a reggel mínuszokkal azok után, hogy három napja még 26 fok volt napközben. Győrben és Hatvanban -1, Kecskeméten -2, Mátraverebélyen -6 fok volt a hajnali órákban. Ez egyet jelentett: az autósoknak bizony kaparnia kellett a szélvédőt, ugyanis a fagy nyomott hagyott rajta - adta hírül a Ripost.

Csípős volt a reggeé a Bükkben is - erről a Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet számolt be a Facebookon.

Mint írják, -12,2 fok volt a Mohos-töbörben. Október 17-ének hajnalán érződött a Kárpát-medencét elérő sarkvidéki eredetű hideg levegő hatása. Az anticiklonnak köszönhetően a légkör viszonylag inaktív volt, de az éjszaka második felében felhősödés kezdődött (infravörös felvétel - éjszaka is használható a felhőzet kimutatására) , mely megállította a hőmérséklet csökkenését. Ennek oka, hogy a felhőboltozat vízpárája részben visszaveri a földfelszín irányába a felszín által kisugárzott energiamennyiséget. Így a T-min 0:10-kor állt be, onnantól fokozatos növekedésnek indult a töböraljban rögzített hőmérséklet. Ez már a negyedik zord nap az idei októberben.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat is felhívta a figyelmet arra, hogy reggelente már kaparni kell a szélvédőket mielőtt útnak indulunk.

Istenmezején és a Mátrában is szélvédő kaparással indult a reggel, erről az egyik Facebook-csoportban úgy számoltak be a tagok, hogy a fagyott szélvédőbe beleírták a dátumot, helyet és az aktuális hőmérsékletet.

Mint azt a Ripost írja, jobb ha hozzászokunk, hiszen az elkövetkezendő napok sem lesznek melegebbek. Az éjszakák és hajnalok ugyanígy mínusszal fognak kezdődni, és csak délelőtt folyamán várható majd szép lassan melegedés.

Egyébként a Heves vármegyéhez közeli Zabarban például már este 21 órakor fagyott, reggel hét órára -4,7 fokra süllyedt a hőmérséklet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-bejegyzésében.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)