A Duna-Tisza közén, a Tisza mentén és a Dunántúl nyugati részén lehetnek egész nap zárt felhőzettel borított tájak. Előbbi vidékeken hószállingózás is előfordulhat, de eleinte még a keleti megyékben is lehet erre számítani. Másutt akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Az északias szél a Dunántúlon és a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, főként a Bakonyban és a Zemplénben erős széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -1 és +4 fok között alakul. Késő estére -6 és -1 fok közé hűl le a levegő, írja a Hungaromet.

Kiemelték, gyenge hidegfront érkezik, emiatt a fokozottan érzékenyek körében előfordulhatnak görcsös és ízületi panaszok, fejfájás.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)