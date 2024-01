Eseménydús volt időjárási szempontból a csütörtök – írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. közösségi oldalán. Egy magassági teknő, illetve egy súroló hidegfront alakította időjárásunkat.

Napközben helyenként alakultak ki morcos záporok, amelyek szépen le is „keverték” a szelet, így több mérőpontunkon volt viharos a szél.

Kékestetőn több mint 77 kilométer per órával fújt a szél, de Gyöngyössolymoson is meghaladta a 70 kilométer per órát.