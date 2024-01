Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden mindenütt fokozatosan javulnak a látási viszonyok, rövid időre a nap is kisüthet. Mindeközben délelőttől kezdve északnyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, így beborul az ég, és este az északi tájakon már gyenge eső is előfordulhat. A délnyugati, déli szél megélénkül, a Dunántúlon olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 4 és 9 fok között alakul, délen néhol ennél enyhébb lehet az idő. Késő este 1 és 8 fokot mérhetünk.

