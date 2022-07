Az elmúlt napokban szünet nélkül keresték a férfit. Nagy Sándortól megtudtuk, szinte bizonyos, hogy szerelmi csalódás miatt indult el a fiatalember, akinek eltűnését a mennyasszonya a rendőrségen is hivatalosan bejelentette.

Barátai, hozzátartozói, ismerősei eddig is próbálták felkutatni, ám sikertelenül. Drónnal, kutyákkal, sok civil önkéntes részvételével keresték a hét végén is.

Kedd reggel újabb, átfogó keresésére indulnak az érintett területen. Reggel nyolc órakor a Dallai vadászháznál - 24 es-Diabáz út kereszteződés - várják mindazokat, akik csatlakozni tudnak az akcióhoz. Arra kérik a résztvevőket, hogy szakadásmentes ruha, láthatósági mellény, kesztyű legyen mindenkinél, lehetőséghez képest!

Gergőt sokan ismerték Recsken és környékén, hiszen masszőrként dolgozott a Parádfürdői Kórházban, s bár fogy a remény, még mindig bíznak abban, hogy épségben megkerül.

Mint azt Nagy Sándor polgármestertől megtudtuk, az elmúlt évek alatt ez a negyedik ilyen eltűnéses eset a településen, amelynek hátterében szerelmi csalódás állt.