Mint azt írják, azért is fontos, hogy mindenkinek legyen füstérzékelője, mert már a tűz kezdeti állapotában, a füstöt észlelve egy percen belül jelez, a hangos sípolásra még egy alvó ember is felriad. Továbbá nagyobb esélyed lesz a menekülésre, a kisebb tüzeket még időben el lehet oltani, és figyelni tudsz a családod biztonságára is.