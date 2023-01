Heves megyében az elmúlt héten több olyan bűncselekmény is történt, melyekhez a sértettek gyanútlan vagy felelőtlen viselkedése járult hozzá – hívja fel a figyelmet a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Sajnálatos módon megint történt olyan eset, ahol a tulajdonos nem zárta be a háza ajtaját és emiatt tőle különböző szerszámokat és egyéb értékeket tulajdonítottak el. A nyitva hagyott bejárati ajtón, kapun keresztül a tettes gond nélkül bejuthat, ezért érdemes folyamatosan zárva tartani. Fontos, hogy az értékeinkre a közterületeken, illetve egyéb nyilvános helyen is nagyon figyeljenek, ezzel megelőzhetik, hogy úgy járjanak, mint az a gyöngyösi lakos, aki egy padon felejtette a táskáját a benne lévő személyes értékeivel, és mire visszament már csak hűlt helyét találta. Hasonlóan járt egy hevesi nő is, akinek a mobiltelefonját vitték el, mivel azt egy étterem asztalán felejtette. Illetve egy mikófalvai férfi sem járt jobban, aki a pénztárcáját hagyta ott a kocsija tetején, amit szintén elloptak.

A rendőrök arra is figyelmeztetnek, hogy az internetes vásárlásoknál is legyenek sokkal figyelmesebbek. A napokban négy eset miatt érkezett bejelentés a rendőrségre. Egy nő az egyik internetes oldalon akart franciaágyat vásárolni, ezért egy rövid üzenetváltást követően el utalta a vételárat – 60 ezer forintot – az eladónak, aki ezt követően elérhetetlenné vált. További három sértett pedig szintén online vásárolt előre utalással karórát, játékkonzolt, illetve munkagépet, amelyek szintén nem érkeztek meg a vevőkhöz.