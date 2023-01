Friss

Az Útinform tájékoztatása szerint két kamion is elakadt az M3-as autópálya 70-es kilométerénél lévő, Gyöngyös-nyugat csomópontban. A Budapest felé vezető oldalon már megnyitották a lehajtó ágat, azonban az ellenkező irányban továbbra is zárva tartják. Így a Nyíregyháza felé igyekvők, ha tehetik, továbbra is a 78-as km-nél található Gyöngyös-kelet csomópontot használják alternatívaként.

17:19

Az M3-as autópálya 69-es kilométerszelvényénél, a Nyíregyháza felé vezető oldali lehajtóban egy lengyel kamion elakadt a sáros úttesten szerdán késő délután – tudta meg portálunk Lázár Levente megyei rendőrségi sajtóreferenstől.

Mint közölte, jelenleg is folyamatban van a kamion mentése, amely több órát is igénybe vehet. A rendőrök emiatt arra kérik az autósokat, hogy aki teheti, kerüljön a gyöngyösi keleti kihajtó felé.