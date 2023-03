Virágot kaptak az egri női sofőrök

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Megyei Balesetmegelőzési Bizottsága minden alkalmat megragad arra, hogy üzeneteket juttasson el az autósokhoz annak érdekében, hogy kevesebb karambol történjen útjainkon. A nőnapi virág mellé most a biztonsági öv használatának fontosságát hangsúlyozó anyagot is mellékeltek – mondta el a Hírlapnak Soltész Bálint, vármegyei rendőrségi sajtószóvivő a nőnapi vidám akciót követően. Hozzátette, a kedves gesztust szívesen fogadták az egyenruhásoktól a sofőrök, s a rendőrség munkatársai is mosolygósabban teljesítettek így szolgálatot.