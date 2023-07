A kerékpárja megóvása érdekében a tulajdonos teheti a legtöbbet, írja hírlevelében a Bűnmegelőzési Alosztály. Javaslataik szerint mindig lakatoljuk le a kerékpárunkat, akkor is, ha csak egy percre szaladunk be valahová és hagyjuk őrizetlenül. A kerékpár lezárásához válasszunk erős, vastag láncú, vagy komolyabb U alakú lakatot, még ha azok drágábbak is. Figyeljünk arra is, mihez rögzítjük a kerékpárt: lehet erős a lakat, de ha egy könnyen elmozdítható tárgyhoz kötjük, akkor hiába. Keressünk forgalmas helyet, ahol sok a gyalogos és feltűnő lesz, ha valaki nem a hozzá való kulccsal próbálkozik megszabadítani a kerékpárt. Fontos feljegyezni a kerékpár egyedi azonosítóit, például a típusát, vázszámát. Érdemes egyéb egyedi azonosítót is kreálnunk, ami alapján ezer közül is felismerhető lesz a kerékpár: jellegzetes szín, minta, jelzés rögzítése a kerékpár különböző, jól látható és kevésbé jól látható részein. Ajánlatos erről fotót készíteni. Jó ötlet egy műanyag lapra felírni a tulajdonos nevét, telefonszámát és elrejteni a kormánycsőben vagy a nyeregcsőben. Ha a kerékpárt közös tárolóban tartjuk, egyezzünk meg a többi használóval, hogy az mindig legyen zárva. A közös tárolóban, az udvaron, garázsban tároláskor is célszerű a kerékpárt lezárnunk.