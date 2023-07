Azért van jogtörténeti sajátossága ennek a hevesaranyosi esetnek, mert a vádlott 123 órával lépte túl a módosított Büntető törvénykönyv hatályba lépésének dátumát, így vélhetően ő volt az első Magyarországon, akit már a jóval súlyosabb megítélésű cselekményért ítéltek el. Az új Btk. kivette ugyanis a privilegizált esetek – például erős felindulásból, vagy önvédelemből történt elkövetés – sorából az újszülött megölését. Ezzel a változással rögtön együtt járt az is, hogy 14. életévet be nem töltött személy sérelmére való elkövetés miatt minősített esetté lett a csecsemőgyilkosság, amiért akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható.

A húsz éve a Heves Megyei Bíróság által kihirdetett ítélet indoklásában is szerepelt, hogy a bizalom hiánya, a családba való be nem fogadás, a lenézés, a megalázás vezetett egy újszülött életének elvételéhez 2003 márciusában. A 22 esztendős vádlott élettársi kapcsolatban volt bizonyos T. P-vel, akinek 2001-ben már szült egy gyermeket. A fiatal nő élete meglehetősen sanyarúnak minősíthető, hiszen rabkórházban született, nem ismerte az apját, az anyja elhagyta, ő 12 évesen állami gondozásba került. Félig cigány származása is nehézségeket okozott neki.