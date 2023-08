Az ügyészség szerint a sofőr megszegte a KRESZ szabályait és a gázolása okozta a férfi halálát is. A gázoló felfüggesztett börtönt kaphat, de örökre eltilthatják a vezetéstől.

Az esetről a Tények is beszámolt csütörtöki riportjában, felidézve egy másik, korábbi esetet is. Ahogy arról a Heol is írt, júliusban Gyöngyössolymoson egy nő hatalmas gázzal tolatott neki 65 éves szomszédjának. Ez az asszony is belehalt a sérüléseibe, a sofőrt 1 év 2 hónap szabadságvesztésre ítélték, aminek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztették.