Megírták azt is: nem elég, ha az autónak jól működnek a lámpái, használni is tudni kell azokat. És ésszel használni. Ködben nem elég a nappali menetfény használata, hiszen a hátsó helyzetjelző lámpák a nappali fény mellett nem működnek. Tehát rossz látási viszonyok között, esős időben, akár csak szórványködben is be kell kapcsolni a tompított világítást, hogy a hátulról érkezők is hamarabb észlelhessék az előttük haladót.

Ködben, illetve nagyon erős, zivatar-szerű esőben az első- hátsó ködlámpák felkapcsolása is indokolt. Nagyban megnövelik a jármű észlelhetőségét. Nagyon erős ködben a magasabban elhelyezkedő tompított világítás fényét a köd visszaverheti, fényfal szerű jelenség jöhet létre, amely az előrelátást tovább korlátozza (ez kisebb ködben a fényszóró felvillantásával is megtapasztalható, de ilyen próbát csak forgalommentes szakaszon tegyenek).

A teljes cikket itt tudják elolvasni.