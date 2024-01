A pásztói tűzoltók oltottak el egy Audit Jobbágyiban a Hunyadi úton, de az autó teljesen kiégett, s az út szélén még egy épületet is veszélyeztetett a Nool.hu szerint. Az Agria Tv szerint az autó vezetője Pásztó és Jobbágyi között gyorsan hajtott a kocsival, forgalommal szembe is ment és sebessége a 180 kilométer per órát is elérhette. A tempót nem bírta a kocsi, kigyulladt, mire a sofőr félreállt és elmenekült a helyszínről. A portál információi szerint valószínűleg a rendőri igazoltatást szerette volna megúszni, ezért fogta menekülőre az autós.