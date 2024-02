Tárgyalási előzetes 2 órája

Sínen elakadt autós miatt késtek a vonatok - büntetés járhat érte

Két olyan büntetőper is szerepel az Egri Törvényszék által közzétett jövő heti tárgyalási jegyzékben, amilyenekről portálunkon magát a történéseket is tudósítani szoktuk. Ha autójával vasúti sínekre hajt valaki és ennek következtében – bár vonattal nem ütközik –, de jelentős késéseket idéz elő a vasúti forgalomban, azért bizony felelni kell. De az a cselekmény sem maradhat büntetlenül, amikor teherautószám szállíttat sárral kevert követ zöld területre a vállalkozó és természetesen ez az eset is hírértékkel bír.

Szerdán tart előkészítő ülést az Egri Járásbíróság a V. G. ellen folyó eljárásban. A vádlottat a közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség és más bűncselekmény miatt indítványozza felelősségre vonni a bíróság, mivel a vádlott a sínen elakadt. Az Egri Járási Ügyészség által benyújtott vádirat szerint a vádlott személygépjárművével közlekedett a kora reggeli órákban, egy utast szállítva. Miközben egy vasúti átjárón kívánt átkelni, az átkelést figyelmetlenül hajtotta végre és ráhajtott a sínekre. Megközelítően 10 méter megtétele után elakadt úgy, hogy a jármű mindkét sínpárt elfoglalta. A balesetben senki nem sérült meg, azonban a vádlott járműve akadályt képezett a vasúti pályán. V. G. gépjárművét úgy 2 óra elteltével mozdították el a sínpályáról, a vasúti közlekedés az akadály megszűnését követően helyreállt. A cselekmény következtében az érintett vasúti szakaszon 4 személyszállító vonat részlegesen elmaradt, 7 vonat összesen 235 percet késett. A baleset időpontjában jellemzően 100 százalék vagy afeletti a vonatok kihasználtsága ezen a szakaszon, így az érintett esemény legalább ezer utast érintett – rögzíti a váddokumentum. A sínen elakadt autós ügye mellett illegális hulladéklerakósról is tárgyalnak A Gyöngyösi Járásbíróság csütörtöki előkészítő ülésén jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette a vád, mely ügynek terheltje K. A. , s a vele szemben emelt vád egyebek között azt tartalmazza, hogy a saját cégénél alkalmi munkavállalóként dolgozó gépkocsivezetőnek azt az utasítást adta, hogy a vállalkozás telephelyén lévő köves földet szállítsa ki az általa kijelölt - külterületi - ingatlanra. A gépkocsivezető a vádlott utasításának eleget téve tehergépkocsival a cég telephelyéről három alkalommal szállította ki és öntötte le a köves földet a vádlott által megjelölt területre, mikor a negyedik alkalommal a rendőrség tetten érte. V. G. utasítása alapján a 52,8 köbméter, hulladéknak minősülő köves földet olyan helyre szállították ki, amely egy természetvédelmi terület része. (Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)

