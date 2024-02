Tűz keletkezett egy sorházi lakás mintegy húsz négyzetméteres teraszán, Mezőkövesden, a Berzsenyi utcában vasárnap délután. Tűzifa és bútorok égtek. A tetőszerkezetre is átterjedtek, és egy ajtót, valamint egy ablakot is megrongáltak a lángok, amelyeket elfojtottak a mezőkövesdi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A beavatkozásról a Mezőkövesd Képekben Facebook-oldal osztott meg fotót.

Legutóbb pénteken csaptak fel a lángok Mezőkövesden.