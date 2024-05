Megrázta a hazai közvéleményt az a szörnyű bűncselekmény, amit egy tizenkét esztendős lány követett el az osztálytársa ellen a Győr-Moson-Sopron vármegyei Bőny általános iskolájában idén április 29-én. A hatodik osztályban az első tanóra utáni szünetben a fiatalkorú tettes egy otthonról hozott, a táskájába rejtett, 20 centiméteres pengéjű késsel az előtte ülő tizenkét éves lányt hátba szúrta, majd kihúzta a szúróeszközt a hátából és a padlóra dobta. A sértettet mentőhelikopterrel vitték a győri kórházba életveszélyes sérüléssel.

A bőnyi általános iskolában történtek ráirányítják a figyelmet a fiatalkorúak, gyermekek agresszivitására

Forrás: Csapó Balázs/Kisalföld

Utóbb kiderült, a támadó az osztálytársai neveit tartalmazó listát készített, amelyben pirossal jelölte meg azokat, akiket meg akart ölni, zölddel pedig azokat, akiket nem. A kést és a listát a rendőrség lefoglalta. A Győri Járásbíróság elrendelte az egyébként jó tanuló, csendesnek ismert gyermekkorú gyanúsított letartóztatását, vele szemben feltehetően emberölés bűntettének kísérlete miatt járnak el. Cselekedetét szakértő szerint nem menti, hogy őt a testalkata miatt a társai folyton csúfolták.

A jelenleg hatályos, 2012-ben alkotott és 2013 júliusában életbe lépett Büntető Törvénykönyv (Btk.) meghagyta ugyan a korábbi büntetőjogi kódexben lejegyzett szabályt, ami szerint a büntethetőség alsó korhatára a 14. életév, de azt is kimondta, hogy egyes, súlyosabb bűncselekményekért a 12. életévét betöltött gyermek is büntethető. Mégpedig akkor, ha a tett elkövetésekor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással.

A legmagasabb rendű büntetőjogi jogforrás miniszteri indokolása így szólt: a 12 és 14 év közötti gyerekek körében is egyre nagyobb mértékben elterjedt az erőszakos érdekérvényesítés, ezért szükséges a büntethetőségi korhatár módosítása. Ennek keretében a kirívóan agresszív, élet ellen irányuló bűncselekményt megvalósító gyermekkorúak büntetőjogi felelősségre vonása és egyes súlyos bűntényeknél a büntethetőség korhatárának leszállítása tizenkét évre. Az ilyen deliktumot megvalósító gyermekkorú magatartásából ugyanis arra lehet következtetni, hogy megfelelő segítség hiányában nem lesz képes a későbbiekben a társadalomba való beilleszkedésre és a törvénytisztelő életmódra. Éppen ezért a speciális prevencióhoz mindenképpen szükséges a büntetőjog eszközeinek igénybevétele. Büntetésük négy évig tartó javítóintézeti nevelés is lehet.

S most nézzük, hogy melyek azok bűncselekmények, amelyekért büntetőeljárás keretében felelősségre vonható az a gyermek is, aki már elmúlt 12 esztendős, de még nem töltötte be a 14. életévét! Ezek a Btk. 16. szakasza értelmében az emberölés, az erős felindulásban elkövetett emberölés, a testi sértés, a hivatalos személy elleni erőszak, a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, a hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak, a terrorcselekmény, a rablás és a kifosztás.

A bűnügyi statisztikai adatok összesítése arra enged következtetni, hogy Magyarországon évente három-négyezer gyermekkorú átlagosan hét-nyolcezer bűncselekményt követ el. Az utóbbi években a körükben némileg csökkent az előző években oly jellemző vagyon elleni bűnözés, miközben nőtt a személy elleni és a garázda jellegű deliktumok száma. Egy példa a bűnügyi statisztika alapján: 2018 óta hat emberölést, 83 rablást és 31 kifosztást lehetett kötni gyermekkorú személyhez. A hat gyilkosságból négyet Borsod-Abaúj-Zemplén, kettőt pedig Pest vármegyében követtek el.

Heves vármegyében az előző esztendőben a Belügyminisztérium (BM) Statisztikai Osztálya kimutatása szerint 49 gyermekek által megvalósított bűntényt jegyzőkönyveztek, ez a 2523 országos adatnak még a két százalékát sem érte el. Az idei év első négy hónapjában 22 alkalommal kellett büntetőjogi szempontból kiskorút felelősségre vonniuk bűncselekmény elkövetése miatt a hatóságoknak. (Részletek az infografikában.) Leginkább vagyon elleni bűntények írhatók a rovásukra. Jó néhányszor előfordul, hogy a kicsiket a felnőttek bírják rá például lopásra, mert úgy gondolják, elkerülhetik a felelősségre vonást.

A Btk. a XI. fejezetében tartalmazza a fiatalkorúakra érvényes rendelkezéseket. A 105. szakasz leszögezi: az számít fiatalkorúnak, aki a bűntény elkövetésekor a 12. életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem. A következő paragrafus bekezdései előírják, hogy a fiatalkorúval szemben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés célja elsősorban az, hogy az ifjú helyes irányba fejlődjön, s a társadalom hasznos tagjává váljon, s a nevelését és a védelmét kell szem előtt tartani. Büntetni akkor lehet, ha az intézkedés nem célravezető. Aki a bűntény elkövetésekor 14. életévét nem töltötte be, az ellen csak intézkedés alkalmazható.

A közeli napokban adott tájékoztatást a Heves Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivő ügyésze arról, hogy az Egri Járási Ügyészség egy fiatalkorú gyanúsított ügyében a szabálysértési értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatti eljárást feltételesen felfüggesztette. A dr. Gubala Ádám Miklós által ismertetett határozatból kiderül, hogy a fiú idén januárban egy egri áruházból cipőt lopott. Kitépte az áruvédelmi eszközt, majd a lábbelit visszatette a dobozába, s fizetés nélkül távozott. Ám a biztonsági kapu jelzett, így lebukott. A fiatal a nyomozás során a vételárat megtérítette.