- A megkeresésben említett adácsi fény- és félsorompó berendezés nem működött, a jelzők sötétek voltak, egyik lámpa sem villogott a baleset idejében. A sorompók működését, meghibásodását, üzemzavarát jelzik a berendezések, ilyenkor a mozdonyvezetőket is értesítik az üzemzavarokról, rendellenességekről. Ez megtörtént ebben az esetben is, ekkor a vonatokkal az átjárót a biztonság érdekében csak lassan, legfeljebb 15 km/órás sebességgel közelítheti meg a mozdonyvezető. Az eddigi vizsgálatok szerint a tehervonat mozdonyvezetője ezt a biztonsági sebességkorlátozást nem tartotta be. Részletes balesetvizsgálatot a vasúttársaság és a hatóságok is folytatnak ez ügyben - közölték.

Hozzátették, a berendezések üzemzavarát jelzi, ha a fénysorompón sem a piros, sem a fehér fény nem világít, ha a félsorompó rúdja nyitott vagy félig nyitott állapotban van és a fénysorompón sem a piros, sem a fehér fény nem világít, illetve – ahol van – a sorompórudak eltérő állásban vagy félig nyitott helyzetben vannak.

A gépjárművezetőknek ilyenkor is ugyanúgy, mint minden esetben meg kell győződniük arról, hogy nem tart vasúti jármű a sorompó felé, illetve biztosított a folyamatos áthaladás. Az átjáró előtt meg kell állni, ha bármely irányból vasúti jármű közeledik. A szabályok betartásával ilyen helyzetekben nem alakulhat ki balesetveszély - figyelmeztettek.

Közölték továbbá, hogy vasúti átjárón való áthaladásnál a KRESZ szabályai mindenkor érvényesek. Ha a fénysorompó jelzők sötétek, azaz egyik lámpa sem villog, akkor a sorompóberendezés nem működik, és a vonatkozó KRESZ előírások szerint kell eljárni: a sötét fénysorompójelző a közúton közlekedőket fokozott figyelemre készteti, a KRESZ szerint ez nem jelent szabad jelzést a közúti járművek részére.

A KRESZ szabályozza a vasúti átjárón való áthaladást: