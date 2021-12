– Egyrészt a vasúti pályát kell átalakítani, ami azt jelenti, hogy megtörténik egy új vágány kiépítése – részletezte Horváth László. –Ezek a munkálatok már elindultak, majd pár napon belül követni fogják őket azok a jelentős földmunkák, amelyek a rakodóteret kialakításához szükségesek. Nemcsak a vasúti pályához, hanem a közlekedéshez kapcsolódó technikai teendők is vannak. Olyanok, mint a térvilágítás, a különféle biztosítóberendezések a kialakítása. Ezek mindegyike folyamatban van, hiszen túl vagyunk a tervezési, az engedélyezési szakaszaikon. Jó reményünk van arra, hogy a tavaszra kész lesz a vasúti kőátrakó. Ha működni kezd, akkor lehet olyan korlátozó intézkedéseket is hozni, amelyek a vasút irányába terelik a közúti kőszállítást. Amikor már csökken az utakon a kőszállító kamionok forgalma, akkor pedig hozzálátunk a rossz állapotú, a nagy terhelés miatt károsodott útszakasz helyreállításához. Ez elsősorban a Verpelét és Kál közötti részt érinti, de javulhat az érintett tizenkét település húszezer lakosának az életminősége is – összegezte a honatya.