Kérdés, lesz-e itthon elég munkaerő? Az SBS két éve Pakisztánban alapított iskolát, gyakorlati képzőhelyet. Megpróbálnak onnan behozni munkaerőt, például hegesztőket, lakatosokat, míg az itteni stabil, biztos embereket átképzik és tisztább munkakörnyezetbe helyezik át. A pakisztáni vendégmunkásokról Balogh László pozitívan vélekedett. Az eddig itt dolgozók most odakint tanítanak be új embereket. Gyorsan beilleszkedtek, a faluban sem volt probléma az ittlétük. Szorgalmasak, vannak, akik beszélnek közülük angolul és sok magyar szót is ismernek. Egyelőre hosszú távon kell bennük gondolkodni, négy-öt évig nem számítanak változásra a magyar munkaerőpiacon, két-három év múlva derül ki, hogy ezt az irányvonalat kell-e erősíteniük.