Éva asszony akkor így mesélte el fia tragikus eltűnését: – Epilepsziás volt, gyógyszert szedett. Két rohama volt aznap, mégis elindult a közhasznú munkára. A piac­közön összeesett a harmadik rohama után, mentő vitte be a hatvani kórházba. Megvizsgálták. Amikor a Laci fiam bement a rendelőbe, hogy elkérje az orvosi papírokat, Pampi eltűnt. Senki nem látta, hová ment. Még a Zagyva-parton is szétnéztek a rendőrök, hátha vízbe esett. Aztán már hivatalosan is eltűntnek nyilvánították, és annyit mondtak, hogy öt év múlva nyilváníttathatom holttá a fiamat – folytatta. – Már ha akkor élni fogok – ragasztott kurta mondatot a tragikus történet végére.