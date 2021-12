Nem túl meglepő, de az önkormányzat közeli portál tájékoztatása szerint minden nagyságrendekkel jobb lesz, mint az előző években. Jobb minőségben tudják majd kialakítani és karbantartani a jeget, a korábbiakhoz képest jobb palánkokat szerelnek fel, sőt, az a jégpálya még csendesebb is lesz. Idén az öltözők is komfortosabbak lesznek, és korcsolyabérlésre is lesz lehetősége a vendégeknek.