A büntetés már nem marad el

Szabó Tamás, a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemviteli osztályvezetője elmondta, hogy a vízmű eszközfelszereltsége ma már hatékony és szigorú ellenőrzést tesz lehetővé. Mint mondta, a víziközműtörvény, illetve annak végrehajtási rendelete alapján visszamenőleg is szankcionálhatják a szabálytalankodókat. Ez azt jelenti, hogy a jogellenesség bebizonyosodása esetén a fogyasztóval a meghatározott szorzókkal számított csapadékvíz díja utólagosan kifizettethető. A lakos ezt a többletterhelést ugyanis nem fizeti meg, csak a fogyasztott ivóvíz alapján történik a számlázás. Az osztályvezető hozzátette, a vízmű a teljes bejövő vízmennyiséget kezeli, annak pedig adóvonzata is van. Szabó Tamás szerint fogyasztófüggő, ki hogyan tartja magát az előírásokhoz, ez településenként, régiónként is eléggé eltérő.