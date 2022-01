Az Országos Meteorológiai szolgálat Facebook-oldalán osztotta meg, hogy pontosan mekkora hómennyiséggel kellett szembenézniük azokban a napokban. Az adatok szerint, Egerben 27 centiméteres hóréteg fedte a földet és -20 fokig csökkent a hőmérséklet. A lőrinci mérőállomáson 32 centiméter vastagságú volt a hótakaró és -27 fok volt a minimum. A Mátrára közel 60 centis hó hullott és -24 fokig csökkent a hőmérő higanyszála.

A napokig tartó havazásról a Népújság is beszámolt hasábjain. 1987. január 13-án arról írtak, hogy országosan nagy erőkkel küzdenek a téli időjárás viszontagságai ellen, amiből jócskán kijutott azokban a napokban.

– A rendkívüli állapotok miatt szűkebb hazánkban megalakult a megyei munkabizottság. Ez már megszervezte a figyelő-, jelentő- és riasztószolgálatot, ezen túlmenően pedig irányítja, összehangolja a védekezést. Hasonló bizottságok jöttek létre városainkban is. Az említett csoportok már számba vették az összes rendelkezésre álló erőt. Felhívták a közületeket arra, hogy saját érdekükben mozgósítsák valamennyi eszközüket. A lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak az energiával, a vízzel, továbbá, hogy mindenki takarítsa el a saját portája előtti havat. Gondoskodtak arról, hogy a tej begyűjtésében és kiszállításában ne legyenek fennakadások. Az egyes helységek napi cikkekkel való ellátását is igyekeznek biztosítani, de tudomásul kell venni, hogy esetleg egy-egy áru — különösen a kenyér — nem mindig lehet aznapi – fogalmazott az újság.

Az egri középiskolák is odatették magukat, hiszen mint a tudósításból kiderült minden intézményből 20-25 diák — összesen mintegy 200-an — kapcsolódtak be a helyi járatú autóbuszmegállók tisztítása.

Teljes volt a káosz, szinte az összes út járhatatlanná volt azokban a napokban. Mint írták, Andornaktálya és Mezőkövesd között járhatatlan az út. Mikófalvától Eger felé pedig nehézkes a közlekedés. Eger környékén valamennyi bekötőút járhatatlan. Nem lehet személygépkocsival haladni. Borsodnádasd—Mónosbél—Balaton, Szarvaskő— Vadna. Szilvásvárad—Nagyvisnyó, Andornaktálya— Maklár. valamint Felsőtárkány és a megyehatár körzetében. A gyöngyösi térségben a főutak két nyomvonalon nehezen, a mellékutak pedig csak teherautók számára járhatók. Heves környékén két nyomvonalat lehet használni a 3-as, a 31-es. a gyöngyös—hevesi és a jászárokszállás—tarnamérai úton. Nehezen járható a 33- as, a gyöngyös—verpeléti, a kápolna—verpeléti, a detk— domoszlói, a detk—nagyfügedi, a kápolna—tenki út, valamint a vécsi, nagyúti, mezőtárkányi, egerfarmosi bekötőút. Járhatatlan a hal-majugra—kápolnai, a heves —pusztataksonyi. a besenyő- telek—tiszanánai. a kisköre —poroszlói, a poroszló—bor- sodivánkai út és a pélyi, átányi. tarnabodi bekötő szakasz.

Még Egerben is elakadtak az autók Forrás: Kőhidi Imre/Népújság

A Mátra Volán akkori tájékoztatása szerint a megye déli vidékén a közlekedés gyakorlatilag megbénult. Nem tudták elindítani a tiszanánai, a kiskörei. a sarudi, a pélyi, a tenki, az erdőtelki, az egerfarmosi. a szihalmi. a mikófalvi. a bekölcei járatokat, s Hevesről is csak egyetlen érkezett.

A MÁV Hatvan Körzeti Üzemfőnökségének információi arról szóltak, hogy a vonatok bizony rendkívül sokat, akár négy órát is késtek. A tehervonati forgalmat leállították, csak az energiával és a gyorsan romló árukkal kapcsolatos fuvarozás folyt. A legnagyobb problémát a váltók állítása okozta. Hiába tisztították azokat folyamatosan, a szél és a hó együttes „munkája" következtében újra meg újra meg kellett ismételni ezt a műveletet. Ebbe a tevékenységbe a pihenő dolgozóikat is bevonták.

A posta illetékesei elmondták, hogy Budapestről nem indult el időben a postavonat. így a központi napilapokat egyáltalán nem kapták kézhez a megyei előfizetők. A Népújság is csak Egerbe, Hatvanba, Gyöngyösre és Füzesabonyba jutott el. Ennek az az oka, hogy a gépkocsik képtelenek voltak megközelíteni a többi helységet.

Január 15-én már túl voltak a nehezén

Úgy tűnik, az időjárás tegnap valamivel kegyesebb volt. mint az elmúlt napokban. Ennek eredményeképpen sok helyütt fellélegezhettek egy kissé – fogalmazott a Népújság.

Mint beszámoltak, kisebb gondot csupán a tüzelőolaj-ellátásnál lehetett tapasztalni. Valamennyi távolsági járat elindult.. A tejbegyűjtéssel voltak kisebb problémák, mert ezt nem lehetett megoldani bármilyen járművel, csak speciális tartálykocsikkal, ezekből meg nem mindig van elegendő.

Nagy erőkkel takarították az utakat, néha hiába Forrás: Kőhidi Imre/Népújság

– A megyei tanács egészségügyi osztályán arról informáltak, hogy az úgynevezett összevont, mindennapos orvosi ügyeleteket megszűntették, s valamennyi orvos készenlétet lát el a saját körzetében. Ez azért szükséges, mert a központból esetleg nem tudnak kimenni az egyes helyekre a doktor, vagy csak késve. A hétvégi ügyeletek is szünetelnek, helyettük a körzeti orvosok — a saját székhelyükön tartózkodva — oldják meg a feladatokat. A gyógyszerellátás biztosított mindenütt, elegendő készlet áll rendelkezésre. A betegeket — amennyiben a hazaszállításuk nem biztonságos — ott tartják a kórházakban. Sürgősségi esetekben az ezekbe való felvétel zökkenőmentes. Ugyanez mondható el a kivizsgálásokról és előjegyzett műtétekről is. A korlátozással még nem kellett élni. Sajnos, a baleseti sebészeten már több fagysérültet is kezelni kellett – olvasható a Népújság hasábjain.

A közúti igazgatóságnál arról számoltak be. hogy Eger térségében minden út járható, ám a Novaj—Mezőkövesd vonalon helyenként még szélesítések folynak. A 24-es és 25-ös számú főutak néhol hókásásak és latyakosak.