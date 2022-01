Az önkormányzat Fenyves László polgármester vezetésével nem tétlenkedett tavaly. Sok fejlesztés valósult meg, ám idén is számos tervük vár megvalósí­tásra.

– Az önkormányzat folyamatos működésének fenntartása mellett az egyik legfőbb feladat a pályázati kiírások figyelése és a megnyertek megvalósítása. Az elmúlt évben, években tizenhat sikeres pályázatunk volt. Ezek részben 2020-ról áthúzódó megnyertek, és ehhez kapcsolódnak a tavalyiak – kezdte a faluvezető.

Az első a központi parkról szólt, melyet még LEADER-en nyertek meg 2018-ban, ám mivel utófinanszírozott volt, a támogatási összeg csak 2021 novemberében érkezett meg. Ez közel tízmillió forint, s az előteremtése nagy terhet jelentett a mindennapi dolgok rendezésében.

– A legjelentősebb beruházás 2021-ben a régi iskolaépület felújítása volt. Energetikai fejlesztés valósult meg, külső hőszigetelést végeztünk, korszerűbb lett a fűtés, nyílászárókat, berendezéseket cseréltünk. Mindezt a Magyar Falu Programnak köszönhetően valósítottuk meg 61 millió forintból. Az épület ezek után közösségi színtérként működik – részletezte.

Az óvoda is modernebb lett tavaly. A kivitelezés helyi vállalkozó segítségével, 19 millió forintból készült el. Belső felújításon, fűtés-korszerűsítésen esett át a létesítmény, csoport- és nevelőszobát, teakonyhát, étkezőt, fürdőhelyiséget hoztak létre.

– Folyamatban van a régi autóbuszmegálló felújítása. Jelenleg a második ütem kezdődhet meg, így a gyermekek fűtött helyen várhatják az autóbuszt iskolába induláskor. Megújult a községházában a mosdó, garázst vásároltunk a kisbuszainknak. Ugyancsak a Magyar Falu Programnak köszönhetően különböző kommunális célokra használható eszközöket is beszereztünk – taglalta.

Elindult a falugondnoki szolgálat is, melyre Fenyves László szavai szerint nagy az igény. Kisbuszhoz is hozzájutottak, melyet az idősgondozás keretén belül ételszállításra és betegek egészségügyi ellátására, utaztatására hasznosítanak. Megalakult az ifjúsági és az idősek klubja is, és eszközbeszerzésre, illetve informatikai fejlesztésre nyert pénzt a polgárőr- és a sportegyesület.

A polgármester az oltás fontosságát emelte még ki.

– Sajnos sokan vannak olyanok, akik nem veszik fel az oltást, a lakosság átoltottsága alacsony, védettség igazolása nélkül rendezvényt szervezni igen kockázatos. El kellene érni, hogy minél többen oltakozzanak, mert megoldást csak az jelent – hangsúlyozta.

A jövő terveiről is szólt. Elmondta, Tarnaszentmiklóssal közösen a kerékpárutat építenek a Hanyi gáton a Tisza-tóig. Urnafalat szeretnének a temetőben, az óvoda udvarát tennék rendbe, s eszközbeszerzésen is gondolkodnak, illetve a közösségi színteret szeretnék körbekeríteni.