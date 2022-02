– Büszkék vagyunk, hogy nem csak politikai kapcsolatfelvételről van szó, hanem gazdasági és kulturális területek is érdekli a mongóliai Bulgan tartomány küldöttség tagjait. Ezeknek az együttműködéseknek is teret tudunk nyitni – mondta dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke hétfőn a megyeházán. Hozzátette, olyan megyénkben található magyar cégeket mutatnak be, akik lehetséges partnerként rész tudnak venni Bulgan megye gazdaságának szépítésében.

Több mindent átbeszéltek Forrás: Huszar Mark / Huszár Márk/ Heves Megyei Hírlap

Batbayar Ariun-Erdene, Bulgan tartomány kormányzója kifejtette, bízik benne, hogy a Heves megyével közös együttműködést arra is ki tudják terjeszteni, hogy a fiatalok ösztöndíj - és cserediák programban vehessenek részt.