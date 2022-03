Az eddig besenyőtelki színekben hajtó Dani Marcellel kiegészülve készül a világversenyekre az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad és a Szilvásváradi Lovas Sport Klub Egyesület csapata. A 2022-es versenyszezontól egy kettes és két négyes fogatuk versenyez majd nemzetközi mezőnyben.



Dani Marcell saját képzésű lipicai fogatával a 2019-es országos bajnokságon CAN-A Kettes fogat kategóriában második helyezést ért el, csapatversenyben pedig az első helyen végeztek. Az ifjú hajtó a 2022-es versenyszezonban már az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad által tenyésztett lipicai lovakkal kiegészülve fog versenybe szállni.



Cseri Dávid, a ménesgazdaság igazgatója lapunknak elmondta, a tavalyi né­gyes­fogathajtó-Európa-baj­nokságon két fogat képviselte Szilvásváradot, ifj. Galbács Ferenc és Vá­czi István, hozzájuk csatlakozik Dani Marcell, aki a kettes fogatok mezőnyében hajt Szilvásvárad színeiben és lipicai lovakkal. Mint Cseri Dávid elmondta, a fiatal hajtó tehetséges, ám nincs mögötte az a biztos háttér és csapat, ami kell ahhoz, hogy válogatott lehessen. Ezt biztosítják majd Szilvásváradon, csapattársai pedig szakmai segítséget nyújtanak neki, hogy még eredményesebb legyen.



Dani Marcell fiatal lovakat is kap majd, amelyek pár év múlva a fogatába kerülhetnek, emellett edzéslehetőséget biztosítanak számára. Továbbra is támogatja családja, a saját kocsijával versenyez, s egyelőre saját lovait hajtja majd. Az igazgató hozzátette, elsősorban azokon a versenyeken hajt majd, ahol a négyes fogatok is szerepelnek, s terveznek külföldi viadalt is idén. Megkapta egy lipicai ló felkészítését a Szilvásváradon tartandó fiatal fogatlovak világbajnokságára, ahogyan ifj. Horváth Róbert is. A tervek szerint négy szilvásváradi fogat indul majd a vb-n.



Cseri Dávid szerint Dani célja a kijutás a 2023-as kettes­fogathajtó-világbajnokságra. Idézte Tóth Tamás szövetségi kapitányt, aki szerint, ha Marcell ezen az úton halad tovább, lesz esélye a válogatottságra. Már a tavalyi első félévben közel állt hozzá, de az év második felében nem jöttek a várt eredmények.



Dani Marcellnek nagy előrelépés az együttműködés, a Ménesgazdaság által biztosított versenyzési háttér és a felkészülési segítség nagyon fontos ebben a sportban. Besenyőtelki klubja támogatta az átigazolását, nagy előrelépésnek tartják a klubváltást. Továbbra is Besenyőtelken edz majd, de részt vesz az edzőtáborokon négyesfogat-hajtó csapattársaival.



– Készülünk nemzetközi versenyekre, a tervek szerint idén is megyünk majd külföldre és itthon is részt veszünk ilyen viadalon. Jóval erősebb a mezőny, de, ha jól alakul a fogat, lépést tudunk tartani a többiekkel, mindent megteszünk ezért. A 2019-es szezonban az országos bajnokságon ezüstérmet szereztünk, a csapatbajnokságon aranyat. Minden évben nyerünk versenyt, szerzünk dobogós helyezéseket. Csak a tavalyi második félév nem volt annyira sikeres, de nem a lovak, hanem más körülmények miatt – fejtette ki Dani Marcell, aki amellett, hogy versenyez, agrármérnöknek tanul Gyöngyösön, emellett a családi gazdaságban is dolgozik.



A fiatal fogatlovak világbajnokságára egy ötéves kancával készül. Nagy kihívás fiatal lovakkal dolgozni, de sajátjaival is fiatalon kezdte a munkát és lesz segítsége is. Jelenleg is lipicaikat hajt, az egyiket Szilvásváradról vásárolták, a másik kettőt egy-egy magyar és romániai magántenyésztésből.



- A lipicaik későn érő lovak, mindegyikük más személyiséggel rendelkezik. Akaratosak, idő kell, hogy összeérjenek, de ha megvan a közös hang, gördülékeny a munka és teljesítenek – mondta Dani Marcell.



Az idei szezonról elmondta, fedeles versenyeken indulnak majd, ezeken maratonhajtásra rakják össze a fogatot, akár mindhárom fedeles versenyen más felállást próbálhatnak ki. Az első kültéri verseny Mezőhegyesen lesz május elsején, majd készül külföldre, s júliusban Szilvásváradra. Kisbéren rendezik a fiatal hajtók kettesfogathajtó-Európa-bajnokságát, ez lesz a főverseny. Jövőre a felnőttek világbajnoksága lenne a csúcs, erre szeretne kvalifikálni. Nehéz kijutni, mert erős a mezőny, 2013 óta mindig magyar az egyéni és a csapatvilágbajnok. Hogy hány magyar fogat utazhat majd Franciaországba, az a rendezőkön múlik.