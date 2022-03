– A héten többször is voltunk a keleti határon és amíg szükség lesz ránk, minden nap megyünk – számolt be Nyolcas Olivér, az Ételt az Életért Alapítvány egri irodájának vezetője a Heolnak eljutatott közleményben.

Mint írták, a határon átjutott embereknek nagy szükségük van a meleg ételre. Vannak, akik kimerülten, éhesen érkeznek; a többség napok óta csak valamilyen hideg élelmen, kekszen, chipsen vagy snacken él. Ezért kifejezetten hálásak a menekültek az egytálételért, mely a testüket és lelküket is felmelegíti. Az egriek segítségével naponta félezer adag ebédet osztanak ki az ukrán határon, befogadó központokban főleg nőknek és gyerekeknek.

Az Ételt az Életért, a Krisna-hívők szegényélelmezési programja. Az alapítvány fő feladatának tekinti, hogy segítse a szociálisan hátrányos helyzetűek étkeztetését. Az 1999-es alapítás óta, évről-évre egyre több rászorulón tudnak segíteni, Egerben és környékén már napi 700 adag ingyen ebédet osztanak ki.

A szokásos napi a tevékenységünket, mely a helyi lakosok ellátását célozza, a menekültek segítése mellett is folyamatosan fenn tudjuk tartani a hevesi megyeszékhelyen – intett nyugalomra Nyolcas Olivér. A szociálisan hátrányos helyzetűek továbbra is megkapják tőlünk a megszokott ellátást.

Ezen felül további félezer adag meleg ételt tudnak kiosztani a határra érkezőknek. Az Alapítvány megbízására, az egri Govinda étteremben 300 literes üstökben főzik a rászorulók számára az ebédet. A szakácsok és konyhai kisegítők emberfeletti munkát vállalnak, hogy az Ételt az Ételért önkéntesei minél több embernek segíthessenek ezekben a napokban is.

Az ebédet hőszigetelő dobozokban, kiporciózva szállítják el a menekülteknek, akik többnyire Ukrajna középső régiójából érkeznek. Vannak, akik hosszú gyalogutat tesznek meg egy-egy határátkelőig, hogy biztonságban tudhassák a családjukat és saját életüket.

Minket is nagyon megvisel a látvány, de az elesetteken való hatékony segítés és az összefogás végtelenül inspiráló élmény! Például amikor tegnap megérkeztünk a határhoz és elkezdtük kipakolni az adományokat, azonnal a segítségünkre siettek más szervezetek önkéntesei is. Nagyon jó látni hazánkban és a helyszínen is, hogy civilek, szakmai- és karitatív szervezetek ilyen jól együtt tudnak működni a nemes cél érdekében. Hatalmas az együttműködés, számos területen kapnak segítséget a menekültek, de elengedhetetlen az étkeztetés biztosítása is.

Kapcsolatban állunk a határon túli ukrajnai polgármesterekkel is, akik személyesen viszik át a kért adományokat. Az elmúlt napokban a tiszabecsi bázisra vittünk meleg ebédet Egerből, amit friss gyümölcsökkel is kiegészítettünk. A legtöbb menekült rémült, fáradt, elcsigázott a hosszú utazástól, sokak ismerősök és rokonok nélkül az önkéntesek jóságán függenek.

Amikre jelenleg szükségük van: napokig frissen maradó és jó minőségű gyümölcs, bébiételek, pelenka, ezen felül tisztálkodó szerek, takarók, plédek, párnák, kisebb mennyiségben tartós élelmiszer, vagy pl. energiaszelet – mondta az egri irodavezető.

Aki szeretné, hogy a fentiek alapján összeválogatott adományait elvigyék, naponta 14-15h között a Tűzoltó tér 5. sz. belső udvarán, az Ételt az Életért osztópontján tudja leadni. Egyéb tárgyi adományokra, illetve ruhákra jelenleg nincs szükség.

Aki teheti, önkéntes munkájával vagy anyagilag is támogathatja a segélyszervezet határon végzett humanitárius munkáját.

Az Ételt az Életért Alapítvány bankszámlaszáma: MKB 10300002-10631840-49020019 (IBAN HU55 1030 0002 1063 1840 4902 0019)

Online adományozásra ezen a linken van lehetőség.

Adományvonal: 13600, a tárcsázás után a 33-as kódot kell beütni, vagy a kódot tartalmazó smst küldeni erre a számra. Hívásonként bruttó 500 forinttal támogatható a kezdeményezés.