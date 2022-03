A beruházás a Modern Városok Program (MVP) részét képezi. Az egri önkormányzat a terület rendezésére vonatkozó szükséges döntést már tavaly meghozta.

Elodázhatatlan és nagy jelentőségű fejlesztés, ezért mindent megteszek, hogy Egerben az intermodális csomópont (IMCS) az elsők között valósuljon meg. Tavaly júliusban járt Egerben Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, aki támogatásáról biztosította az egyeztetésen jelen lévőket az MVP-projektek megvalósítását illetően. Ennek része a csomópont is. A miniszteri látogatása után többször egyeztettem a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF ) Zrt. vezetőivel, illetve dr. Mosóczi László közlekedésért felelős helyettes államtitkár úrral – tájékoztatott dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott, a Fidesz országgyűlésiképviselő-jelöltje. Elmondta, a projekt megvalósulása nemcsak jelentős forgalomcsökkenést eredményez a belvárosi autóbusz-állomás környezetében, de harmonizálja is a vasúti és a távolsági autóbuszos közlekedést.

Számos előnnyel jár

– A projekt révén több mint száz P+R parkoló is megépül, amely többek között a parkolási gondokat is mérsékeli. Ezen túlmenően a peron, a gyalogosutak, a vasútállomás épületei is megújulnak, korszerűsödnek, illetve akadálymentessé válnak. Az IMCS projekt terveihez illeszkedve a III–IV. vágányok között középperon épül, és a rendező pályaudvar biztosítórendszere is korszerűsödik. Ez utóbbi fejlesztéssel jelentősen javul az állomással átellenben lévő Sas úti közlekedési közúti csomópont forgalomáteresztő képessége. Az IMCS megvalósulása jótékony hatást gyakorol a Hadnagy, a Deák Ferenc és Mátyás király utak terheltségére is. A csomópont lehetővé teszi autóbusz-parkolóállomások kialakítását, s a városba busszal érkezőket kulturált körülmények között fogadhatják – ismertette dr. Pajtók Gábor. Elmondta, jó gyakorlat, hogy e beruházással kapcsolatban is tartottak lakossági fórumot.

A projekt jelenlegi állása bizakodásra ad okot. Az előkészítéséhez kapcsolódó elképzelések elkészültek, köztük a kisajátítási és a kiviteli terv szintű tenderdokumentáció is. A megvalósításhoz kormányzati döntés szükséges a kellő források biztosítására. Optimista vagyok, hiszen az Orbán Viktor vezette polgári kormány országépítő politikája következetes. Ismert, a következő kormányzati ciklusban meg kívánja háromszorozni a vidékfejlesztésre szánt forrásokat. Minden erőmmel azon vagyok, hogy az egriektől minél több információt gyűjtsek, hogyan, milyen fejlesztésekkel válhat Eger élhetőbbé – emelte ki.



A NIF szerint az utasforgalmi tereket, a peronokat, az állomásépületet korszerűsítik, akadálymentesítik. A vasútnál tíz helyközi busz indító-, négy leszállóhely és tíz tárolóállás lesz.



Alapvető cél az akadálymentesség - A vasút mellett újonnan épülő autóbusz-decentrum területén is komoly forgalomtechnikai beavatkozások lesznek a biztonságosabb, átláthatóbb gyalogosforgalom és a buszok mozgásának észszerűsítése érdekében. Emellett kerékpárút is épül minimum fél kilométeren, a meglévő hálózathoz kapcsolódva. Alapvető cél a teljes akadálymentesség biztosítása az ügyfélforgalom lebonyolítására is alkalmas területeken. A parkolóban a mozgáskorlátozottak részére is létesülnek parkolóhelyek. A meglévő autóbusz-pályaudvar fejlesztésekor minimum négy helyközi érkező állás, négy csuklós és hat szóló busznak való indulóállás s négy helyi átmenő megálló vagy végállomás létesül. A Barkóczy utcai buszpályaudvar területén szabályozzák a gyalogosforgalmat, az induló s érkező állások biztonságos megközelítéséért.