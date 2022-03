Február 22-én aláírták a bélapátfalvi apátsági templom felújításáról szóló szerződést, közölte honlapján az Egri főegyházmegye. Az 1232-től épült, többször átépített, s Magyarországon egyetlen épségben maradt középkori ciszterci apátsági templom műszaki állapota nagyon leromlott mára, ezért szükségessé vált az épület teljes rekonstrukciója.

Az ünnepélyes aláírás alkalmával Ternyák Csaba egri érsek elmondta, számos beruházás zajlik most az Egri főegyházmegye területén, megújul mások mellett a bazilika, a szeminárium, az Érsekudvar és most az egyik legkülönlegesebb templom, a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt bélapátfalvi ciszterci apátság rekonstrukciója is elkezdődhet. Hozzátette, a Bélkő-hegy lábánál álló templom fontos rendezvények helyszíne, Kádár László egykori egri érsek, aki ciszterci szerzetes volt, ide szervezte a papi találkozót, melyre a főegyházmegye valamennyi lelkipásztorát hívják, ez a hagyomány a mai napig él.

Ficzek László általános helynök a főegyházmegye honlapja szerint elmondta, nem túlzás történelminek nevezni az aláírás napját, hiszen egy hosszú előkészítési időszak után elérkezett a kivitelezési szerződés aláírásának ideje és a dokumentum szerint 2022. március 16-án átadják a munkaterületet.

A kivitelező cég, az EBH Invest ügyvezetője, Erdei Z. József úgy fogalmazott: számos referenciájuk van a műemlék épületek felújítása területén, érdekes kihívásnak tartják ezeket a feladatokat.

A szerződés szerint 2024. márciusára készül el a bélapátfalvi apátsági templom felújítása, a munkálatok során az épület külső és belső rekonstrukciója mellett az épület környezetét is megszépítik és a látogatókat fogadó épületet is bővítik.

A Magyar Építők cikke szerint a több mint kétmilliárd forint értékű munka során megújul a templom és annak külső környezete, bővítik a múzeumot és a látogatóközpontot, elvégzik a gépészeti, erős- és gyengeáramú, valamint a külső közmű és belsőépítészeti munkákat.

A templomot statikailag megerősítik, szigetelik a lábazatot, vízvédelmi szempontból ellenállóbbá teszik a műemléket.

A sekrestye teljes fedélszerkezetét elemeire bontják, azokat megszámozva, majd a kijelölt elemek cseréjével eredeti szerkezeti logikával építik vissza. A sekrestye vakolt felületét a külső-belső oldalon szellőző-szárító vakolattal borítják, illetve két oldalról injektált falszigetelést kap az épületrész.

A templom biztonságos látogatása érdekében a belső egyenetlen térburkolatot új tömörített változó frakciójú kavicságyazaton ágyazó habarcsba ültetve helyezik vissza. Az északi oldalon akadálymentes bejutási lehetőséget alakítanak ki.

Restaurálják az épület homlokzatán lévő sérült kőelemeket és mérműves ablakokat, továbbá a Szent Imre és Szent Anna oltárt, a sekrestyebútorokat, a gyóntató fülkéket, a szószéket. Új keresztelőkutat alakítanak ki, emellett új templomi bútorokat építenek be.

Az egyházmegye célja, hogy az ide látogató vendégeket, zarándokokat igényes környezetben fogadják. Ennek érdekében bővítik és felújítják a meglévő fogadóépületet, melynek pincéjében új kőtár kap helyet, földszintjén pedig akadálymentes módon megközelíthető jegypénztár, tanácsterem lesz. A személyzet számára teakonyhát, kézi raktárt, és vizesblokkot alakítanak ki.

Erre az épületre merőlegesen helyezkedik majd el a többcélú múzeum épület, melyben − restaurálást követően − a templomból kikerülő jelentősebb barokk berendezéseket (szószék, főoltár, gyóntató fülkék) mutatják be, illetve a templom építéstörténetével kapcsolatos kiállítást lehet majd megtekinteni. Az épületben − esküvőkhöz kapcsolódva − lehetőség adódik a templomi szertartást követően összejövetelek tartására, de iskolai foglalkozások, koncertek is rendezhetők.

Gyógynövénykertet és új körmeneti sétányt is kialakítanak majd - A bélapátfalvi apátsági templom és a kiszolgálóépületek fejlesztésén túl a teljes környezet rehabilitációja megvalósul, számol be a Magyar Építők. A templom körül egy új körmeneti sétányt építenek gabbró kőburkolattal és új növények telepítésével. A kolostorrom csonka falai között a harangnál új tégla térburkolat készül, amellyel jobban meg szeretnék eleveníti az egykori kolostorkerengő és a kapcsolódó helyiségek hangulatát. A kerengő által közrefogott udvar a tervek szerint gyógynövénykertté alakul át. A telek keleti végében, az Apátság út felől parkoló készül. A fentieken túl utcabútorokat (padokat, asztalokat, kerékpártárolókat, szemeteseket), a parkolóban és a körmeneti sétány mentén pedig térvilágító kandelábereket helyeznek ki.