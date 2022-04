A pandémia a gazdaság minden területén, így a gyógyszerforgalmazásban is okozott fennakadásokat. Portálunk annak járt utána, elmúltak-e a zavarok, illetve az ukrajnai háborúnak és a szezonális betegségek megjelenésének van-e hatása a patikák ellátottságára megyénkben.

A gyógyszerellátás jelen helyzetével a Pénzcentrum.hu weboldal foglalkozott. Arról írtak, hogy a szállítási, raktározási problémák sokat enyhültek, de több készítményt gyártási gondok érintenek. A cikk szerint a koronavírus-járvány alatt egy-egy hír felröppenése is gyógyszerhiányt okozott, mert pánikszerű felvásárlásra sarkallta a lakosságot. Most a nukleáris veszély miatt a jódtabletták kereslete lendült fel. A portál szerint a menekültek érkezése miatt több fogy az alapvető orvosságokból, továbbá az influenza- és a tavaszi allergiaszezon hatására megnőtt az igény bizonyos szerek iránt.

Dr. Sebők László, az egri Király patika tulajdonosa arról tájékoztatta a Heol.hu-t, hogy a pandémia nagyon megzavarta a patikaszerek nagy- és kiskereskedelmét, emiatt nem tudnak mindenben megfelelni az orvosok és a betegek elvárásainak.

– Nagyon sok terméket csak helyettesíteni tudunk – mondta dr. Sebők László. – Ez ugyan nem baj, ám sok beteg ragaszkodik a megszokott orvosságához. Az alapgyógyszerek, a krónikus betegségre szedett medicinák esetében a vásárlóknak kicsit rugalmasabbaknak kell lenniük, és elfogadniuk a helyettesítő árucikket. Fontos tudni, hogy a helyettesíthetőség, mint fogalom, garancia arra, hogy minőségileg ugyanazt a terápiát megkapja a beteg, és közben az egészségére nézve semmilyen negatív élményt nem szenved el. Az, hogy jódtablettából most éppen hiány van, azért nem mérvadó, mert eddig is probléma volt vele. A most még közforgalomban elérhető jódtartalmú termékek legtöbbje étrend-kiegészítő, tehát nem gyógyszer, ami minőségi különbséget jelent. Ezek az étrend-kiegészítők olyan minimális mennyiségben és koncentrációban tartalmaznak jódot, hogy egy esetleges nukleáris katasztrófa esetén nem jelentenek megoldást. Több száz darabot kellene beszedni belőlük – emelte ki dr. Sebők László.

Jó az ellátás a szezonális betegségekre - Dr. Sebők László arról is szót ejtett, hogy az allergiaszezonnal már számolnunk kell, mert nem kedvez nekünk a szárazság, a melegedő időjárás, viszont a megbetegedésekre megfelelő az ellátás a készítményekből. A gyógyszerész az utóbbi évekhez képest több olyan influenzaszerű megbetegedéssel találkozik, ami felső légúti problémákban csúcsosodik ki, de szerinte ez nem nevezhető egyértelműen járványnak. Mint hangsúlyozta, az egri gyógyszertárától földrajzilag távol eső patikáiban sem tapasztalt eddig kiugró esetszámot. Dr. Szajcz Elvira elmondta, hogy többféle készítmény is rendelkezésre áll az influenzaszerű tünetek kezelésére. Kaphatók azok a gyógyszerek, amelyek már korábban is forgalomban voltak, és vannak újabbak is. Nincs hiány a szezonális allergia kezelésére szolgáló termékekből sem.

Dr. Szajcz Elvira, a káli Rózsa gyógyszertár tulajdonosa azt tapasztalta, hogy hetente jó, ha egy vevő keres jódtablettát, mely egyébként náluk kapható.

– Volt időszak, amikor hiánycikk volt, de a szállítók korlátozottan tudnak hozni, hogyha kérünk – részletezte dr. Szajcz Elvira. – Errefelé nem jellemző az alapvető gyógyszerek megnövekedett forgalma, de lehet, hogy az ukrán határ mentén más a helyzet. A szállítás járvány idején tapasztalt akadozása már megszűnt, de azért van egy-két termék, ami hiánycikk. Ennek az oka lehet például az is, hogy a társadalombiztosítási támogatásokban változások vannak. Ha egy adott termék kiesik a támogatott körből, azt kevesebben keresik, s a gyártó ilyenkor lehet, hogy leáll a termeléssel. Kál, Kompolt, Kápolna és Erdőtelek térségében azonban nem jellemzőek emiatt a fennakadások, hiszen vannak helyettesítő gyógyszerek. Persze, akadnak gyógyszeripari termékek, amelyek nem helyettesíthetők. Ilyenkor felvesszük a kapcsolatot a háziorvossal, hogy adott esetben alkalmazható-e olyan kombinált készítmény, amely mindazt tartalmazza, amit két másik alapkészítmény – foglalta össze a gyógyszerésznő.