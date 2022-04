Március végén kezdte meg a működését a hatvani állomáson egy új, készpénzt és bankkártyát is elfogadó automata, várhatóan júniusban pedig Egerben is telepít a MÁV-START ilyen készüléket – tájékoztatta a Heolt a vasúttársaság. Csak bankkártyát elfogadó jegyautomata Egerben és Füzesabonyban, a vasútállomásokon már korábban is üzemelt.

A vasúttársaság tavaly, az év vége felé kezdte meg az új jegykiadó automaták tömeges telepítését. A projekt várhatóan 2022 júliusáig fejeződik be, és a budapesti főpályaudvarokon, az elővárosi állomásokon, valamint megállóhelyeken 375 új berendezést biztosítanak így. A tavaly telepített ötven készülékből 24 a Budapest–Székesfehérvár vonalra került, csaknem ugyanennyit – huszonkettőt – pedig a Nyugati pályaudvar utasai vehetnek igénybe. A 375 új jegykiadó automatából 275 kártyás és készpénzes, míg száz kizárólag bankkártyás fizetésre alkalmas. A fejlesztésnek köszönhetően a készülékek száma több mint háromszorosára emelkedik. A korszerűbb automatapark nemcsak növeli a szolgáltatási színvonalat, de kedvezőbb feltételekkel is üzemeltethető. A korszerűsítés mellett a forgalmas állomásokon a sorban állások kiváltása a cél, de a vasúti szolgáltatás hatékonyságát is kedvezően befolyásolja az új lehetőség. A korábbiaknál strapabíróbb, korszerűbb berendezések rongálásbiztosak, antigraffiti-bevonattal rendelkeznek és időjárásállóak is. Az automatákból értékesített jegyek száma folyamatosan növekszik, ami az újonnan üzembe helyezett berendezéseknek köszönhetően várhatóan felgyorsul. 2021-ben már a belföldi jegyek 12 százalékát jegykiadó automatákból, míg 15 százalékát még mindig a vonaton váltották az olyan utasok, akik sem pénztárral, sem automatával nem rendelkező állomáson szálltak vonatra – közölte portálunkkal a MÁV. A egri, füzesabonyi és hatvani állomásokon kívül a MÁV-START egyelőre nem tervezi további új automaták telepítését Heves megyében.

A jegyértékesítési rendszer legfrissebb programverziójának legnagyobb horderejű és környezetbarát változása, hogy a pénztárakban, a vonatok fedélzetén vagy az automatákból vásárolt jegyek mellé az utasok már nem kapnak papírra kinyomtatott nyugtát. Elektronikus formában, az új ELVIRA felületéről lehet könnyen letölteni az e-nyugtát, ami a NAV előírásainak megfelelő, elektronikus aláírással és időbélyeggel hitelesített PDF-fájl, és tartalmazza mindazon adatokat, amik a papíralapú nyugtán is megjelennének. Az évente kiállított nyugtákkal 24 hektár területet, 34 focipályát lehetne betakarni, így 28 tonna papírral kevesebbet használ fel a MÁV-START.