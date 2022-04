Akad, aki már a nyaralásra gondolva újítja meg az útlevelét, mások a lejárt okmányt a biztonság kedvéért hosszabbítják meg. Megkérdeztük, mire számítson, aki ilyen okmányt igényelne.

A Heves Megyei Kormányhivatal a pandémia okozta rendkívüli helyzetekre is kitért válaszában.

– A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt lejáró személyi okmányok 2022. június 30-ig érvényesek, így a kormányablakok és okmányirodák számítanak és felkészültek az ügyfélforgalom növekedésére. Továbbra is mindenkit arra biztatunk, hogy mielőbb hosszabbítsa meg lejárt okmányát – hívta fel a figyelmet lapunknak küldött levelében a hivatal. Beszámoltak arról is, hogy megyénk legnagyobb forgalmú kormányablakának az egri számít, a magánútlevél kiállítása iránti kérelmeket tekintetve is. Ha a magánútlevelet rendes eljárásban állítják ki, akkor annak ügyintézési határideje húsz nap. Soron kívüli eljárás esetében az útlevélhatóság az úti okmányt 5 napon belül állítja ki, ennek a pótdíja 19.000 forint – olvasható a Belügyminisztérium nyilvántartásokért felelős helyettes államtitkársága internetes oldalán.

Aki sürgősséggel kéri az útlevelét, három napon belül kaphatja meg, ekkor a pótdíj 29 ezer forint. Igényelhető az azonnali, a 24 órán belüli eljárás is, viszont ebben az esetben 39 ezer forintos pluszköltséggel számolhat az ügyfél. Lehetőség van arra is, hogy SMS, illetve e-mail-értesítést kérjen az illető, ekkor az elkészült igazolvány postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról hírt kap.

Fontos iratok - Az öt évig érvényes magánútlevél jelenleg 7500 forintba kerül rendes eljárásban, a tíz esztendeig használhatóért pedig 14 ezer forintot kell fizetniük a felnőtteknek, erre jön az esetleges pótdíj. Fontos az is, hogy az igényléskor, hosszabbításkor az ügyfél a megfelelő, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes iratokat vigye magával a hivatalba, ahogy legyen nála lakcímigazolvány is.