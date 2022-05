Retro autócsodák várják - a szocialista autógyártás műremekei közül Trabantok, Wartburgok, Ladák, Volgák - június 10. és 12. között a hatvani Népkertbe látogató érdeklődőket a Retropartizánok Veteránautó Fesztiválon. A rendezvényt ismertető sajtótájékoztatón Tompa Gábor, a Veterán Zsiguli Egyesület elnökségi tagja elmondta, péntektől vasárnapig kiállítások és kulturális programok várják a látogatókat.

Autókülönlegességek is láthatóak lesznek

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

A nyolcadik alkalommal megrendezett fesztiválon lehetőség nyílik az autókat testközelből bemutatni, ahol a tulajdonosokkal személyesen lehet egy autóról információkat kapni. Egyes kocsikat ki is lehet próbálni tesztvezetésen – emelte ki Tompa Gábor.

Horváth Richárd, Hatvan polgármestere elmondta, hogy a több helyszínes rendezvényen lesz egy nagy sátor, ahol mintegy száz autót állítanak ki.

A szabadtéri kiállítóhelyen pedig különleges kocsik kapnak helyet, s lesz egy olyan parkolórész is, ahová bárki odahozhatja 1995 előtt gyártott és szépen felújított járművét. Az autó összeállítás izgalmát megadja az, hogy olyan különlegességek is láthatóak lesznek, mint a Csajka szögletes vagy gömbölyű kivitele, a Ladákból pedig igazi kuriózumok, egyedi gyártású példányok érkeznek. Ezek mellett Csepel teherautók, benzines Zil változatok vonulnak fel. A kék lámpásoktól lesznek ott különböző régi és szép állapotúvá varázsolt rendőrségi járművek. A kísérő színpadi programok is kínálnak érdekességeket, a szombat esti fő fellépő az Első Emelet együttes lesz.