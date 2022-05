Az elmúlt napokban egymást érték a sokkoló hírek természeti csapásokról. Megyénkben is volt ok a riadalomra az elmúlt években. Az egyre szélsőségesebbé váló időjárás következtében számos települést sújtottak villámárvizek. Az észak-hevesi térség sok településén – Sirokban, Bükkszéken, Bodonyban, Mátraballán, Egercsehiben – is megküzdöttek ilyen jelenséggel. Mára a legtöbb helyen megerősítették a védműveket, sok helyen oldották meg a komplex csapadékvíz-elvezetést, kormányzati segítséggel, vis major támogatással. Bodonyban jelenleg is zajlik a Virág utcában az egyik leomlott partfal megerősítése, Sirokban az elmúlt két évben erősítették meg a veszélyesebb településrészeket.

Gyors az online kárbejelentő - Amennyiben minden elővigyázatosságunk ellenére mégis viharkár érne bennünket, használjuk az online kárbejelentő és kárrendezési megoldásokat, javasolják a társaságok. Az elmúlt években magam is többször megtapasztaltam, hogy ez a legpraktikusabb, legrugalmasabb megoldás. A keletkezett kárról azonnal készíthető néhány friss fotó a mobiltelefonokkal, amelyeket be lehet csatolni a kárbejelentő laphoz. A biztosító szakemberei gyorsan visszajeleznek, és ha kell, a helyszíni szemlét is egy-két nap alatt megejtik. Az eset elbírálásához szükséges dokumentumok és fotók birtokában akár órákon belül is tájékoztatnak a kártérítés becsült összegéről. Ha idősebb hozzátartozónkat éri a kár, segítsünk az online rendezésében.

Korábban a jégkár is drasztikus károkat okozott a mezőgazdaságban, a lakossági, ipari, állami létesítményekben, ingatlanokban és ingóságokban. Szerencsére a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jégkármérséklő rendszerének alkalmazásával 2017 óta, a számítások szerint több tízmilliárd forintos kárt sikerült megelőzni.

Ez a védekezési forma Európában egyedüliként hazánkban zajlik országos szinten. A védekezési szezon április 15-től szeptember 30-ig tart. Tavaly a 169 napos szezonban országos szinten 92 napon kellett kiadni riasztást az extrém időjárási jelenségek miatt. A korszerű rendszernek köszönhetően jóval kevesebb kár keletkezett, mint azokban az években, amikor még nem működtek ezek a berendezések – nyilatkozta korábban lapunknak Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Szervezetének elnöke.

Jobb félni, mint megijedni

Kérdés, mit tehetünk saját biztonságunk érdekében, hogy a hasonló természeti csapások által okozott károkat megelőzzük vagy csökkentsük. A jobb félni, mint megijedni alapon a nagyobb hazai biztosító társaságok tanácsaiból szemezgettünk. Otthonunk biztonsága érdekében érdemes néhány tippet megfogadni.