A klímabarátság egy szemlélet, amely számos elemet magában foglal, de leginkább azt jelenti, hogy fenntartható és természetbarát döntéseket hozunk – mondta Szabó Péter polgármester. A falu vezetőjét arra kértük, hogy foglalja össze, milyen intézkedésekkel érdemelte ki Noszvaj a díjat, s hogyan folytatják majd a klímabarát politikát a jövőben. – Mint természeti érték, a környezetünk a legnagyobb erőforrásunk, amelyet meg kell óvnunk. Apró szeletekből épül fel ez, kezdve például onnan, hogy épp most vesznek részt az iskolások a TeSzedd! programban, odáig, hogy növeltük területünk vízmegtartó képességét a síkfőkúti tavak és a Kánya-patak folyamatos kezelésével, s a vízmegtartási megoldások korszerűsítésével. A lezúduló csapadékot jól kidolgozott rendszerrel szabályozzuk. Ez nem csupán árvízvédelmi, de turisztikai rekreációs szempontból is értékes megoldás – tette hozzá.

Szabó Péter elmondta, hogy a teljes csatornázottságnak és a korszerű szennyvíztisztítási technológiának ­köszönhetően a talajvédelemért is rengeteget tettek. Az egyik legtisztább levegőjű településen még a kormány előtt szabályozták az avar- és gallyégetést, megújuló energiával számolnak, napelemeket telepítenek a középületekre, hogy azok energiafelhasználása nullára jöjjön ki egy év alatt.

Noszvaj azok közé a települések közé tartozik, ahol inkább a túlerdősülés a jellemző. Azon dolgozunk, hogy ezt az arányt megőrizzük. Síkfőkúton tilos fákat kivágni, hiszen szeretnénk a zárt lombkoronaszintet és ezzel a vízmegtartó, kellemes klímájú erdőket megőrizni. A közterületről engedéllyel kivágott fák helyébe pedig kettőt kell ültetni. A turizmus terén sem a nagy rendezvényeket, hanem a „lassú turizmust” támogatjuk – mondta.

Hozzátette, dolgoznak a használt olaj elhelyezésén is, ahogy azon is, hogy minél többen komposztáljanak a településen. A szeméttelep rekultivált, szelektíven szállítják a különböző hulladéktípusokat.

– Mindezeken túl a helyieknek szakmai tanácsot nyújtunk abban, hogyan legyen környezettudatos egy beruházás vagy segítünk akár az udvar parkosításában is. A környezeti nevelés az óvoda és az iskola egyik fő programeleme. Megismerik és tisztelik a gyermekek a természetet, az étkeztetésbe helyi termelők zöldségeit igyekszünk minél nagyobb arányban használni, a fenntartható gazdálkodást ösztönözzük – emelte ki.

E tájon honos fákat ültetnek

Szabó Péter elmondta, újabb közterületeket vonnak be a fásítási programba, példát mutatva a helyieknek.

– Helyben honos fajtákat ültetünk, s erre buzdítjuk a noszvajiakat is. Rendkívül fontos a lakossági szemléletformálás, ezzel tudjuk tovább erősíteni a már elért eredményeinket. Idén készül egy kiadványunk a falusi életmódról, a noszvaji célkitűzésekről. Ez helyi megoldásokat kínál majd a lakosság edukálására. Segíteni kell őket abban, hogy ha csinálnak valamit, akkor azt a stratégiánkba illeszkedve tegyék. Szeretnénk növelni a csapadékelvezető rendszer hatékonyságát, szigetelni a még szigeteletlen középületeket, és további napelemeket telepíteni. Ez a növekvő energiaárak tükrében is kiváló döntés – fogalmazott a faluvezető.