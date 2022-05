A kedvező koronavírus-helyzet miatt járványügyi korlátozások nélkül megtarthatók az idei nyári táborok, így azokat ismét a korábban megszokott keretek között szervezhetik, bonyolíthatják le – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a honlapján. Ennek okán körülnéztünk szűkebb hazánkban, milyen táborok várják a diákokat a vakáció ideje alatt.

Idén immár kilencedik alkalommal rendez nyári napközis táborokat általános iskolás gyermekek számára az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Három tematikus héten, angol, sport-, valamint rajz- és animációs táborba várják a jelentkezéseket, negyedikként pedig „Cheer” tábort tartanak a mozgást és a jó hangulatú közösséget kedvelő lányoknak. A meghirdetett táborok kiváló lehetőséget jelentenek a vakáció kellemes eltöltésére, a tartalmas és kulturált szórakozásra és a maradandó közösségi élmények szerzésére, ugyanakkor sokkal többet adnak ennél.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Mátrai Tájegysége természetvédelmi tábort szervez 10–14 éves diákoknak, akik természetszeretőek. A programok palettája széles, találkozhatnak a gyerekek madár- és denevérgyűrűzéssel, de részt vehetnek több túrán, ahol megismerkedhetnek a pillangókkal, hegyi patakok, tavak élővilágával.

A taborfigyelo.hu ­oldalon különlegességekre is leltünk. A Tisza-tó környékén, pontosabban Poroszlón és Sarudon javarészt a vízé a főszerep. Ezeken a helyszíneken vitorlás és SUP-táborokat is szerveznek, de a víz alkalmas a horgászatra is, így a kis pecásokra ilyen elfoglaltságok is várnak. De vannak ennél kevésbé megszokottak. Erdőtelken azokat a fiatalokat várják egy modelltáborba, akik szeretnék elsajátítani a sminktechnikákat, a színpadi mozgást.

Az árakról szólva Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője elmondta, az elmúlt két-három hétben rengeteg táborszervező jelezte, hogy kénytelenek emelni a táborárakat a korábbihoz képest, ugyanis a kiadásaik, mint étkeztetési költségek, vagy a gyerekek szállásának díjai megemelkedtek. A jó hír, hogy az érintett táboroztatók úgy nyilatkoztak, hogy a korábban lefoglalt táborok árait nem kívánják megváltoztatni, azaz a már lefoglalt programok esetében nem várható árnövekedés. Az árak növekedése ellenére rekordrészvételre lehet számítani az idei nyári szünetben, sőt, a hagyományos tábortémák mellett egyre több meghökkentő vagy extrém táborra is jelentkezhetnek az érdeklődő gyerekek és szüleik. A kínálat már most is hatalmas, közel kilencszáz ellenőrzött táborturnust lehet foglalni már a Táborfigyelőn.