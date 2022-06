Várhatóan jóváhagyják a Városgondozás Eger Kft. részére nyújtott 408 millió forintos működési célú támogatás felhasználásáról készített elszámolást és beszámolót is. Juhász Géza, a cég ügyvezetője lapunknak nemrég arról beszélt, hogy nem kapnak elég pénzt a közszolgáltatásokra, illetve azt is elárulta, tavaly év végén a költségek csökkentése érdekében kellett leépíteni a létszámot.

Sürgősségi indítvány is bekerült a közgyűlés anyagai közé. Az előterjesztés szerint a Volánbusz Zrt. megvizsgálta a Rác hóstyában kért menetrend-módosítási igényt, a Ráchegy sűrűbb kiszolgálása a belváros és az északi városrészekben lévő áruházak kedvezőbb elérése érdekében. Ez alapján a jelenleg a 7-es buszvonal egyes járatai mindkét irányban a Szalapartra is betérnek az Iskola út megállóhelyig, ezek új, 17-es jelzést kapnak. A tervben szerepel a Tihaméri malom – Szalapart út közt két irányban közlekedő 2-2A járatok menetrendjének kisebb módosítása is, összehangolva a fentiekkel.

A részletes menetrend a város honlapján fellelhető, a módosítás az előzetes számítások alapján 4–4,5 millió többletkiadást igényel. Ha elfogadja ezt a közgyűlés, akkor július 15-től bevezetik az új menetrendet.