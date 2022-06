Mint azt Braun Pétertől, az intézmény vezetőjétől megtudtuk, az Innovative Sustainable European Eco Friendship via elnevezésű pályázat lehetőséget nyújtott arra, hogy a központi téma ezúttal is a környezetvédelem legyen. Az ezzel kapcsolatos jógyakorlatokat, valamint tapasztalatokat osztották meg tanárok és diákok az egy hét alatt. A találkozón a külföldi tanulók a pétervásárai diákok segítségével megismerkedtek az iskolában zajló élettel is.

A nyitóünnepségen Eged István, a helység polgármestere, Braun Péter igazgató és Pap Andrea projektkoordinátor köszöntötte a vendégeket. Az iskolai énekkar, a néptáncosok és a citerazenekar előadása tette színessé az első napot.

A hét napon a diákok egyebek között rovarházat építettek, virágot ültettek, lehetőségük nyílt kiszabadulni egy digitális szabadulószobából, továbbá megismerkedhettek a legórobotikával is.

A fiatalok és tanárok egy napot a Vezekényi-víztározó mellett töltöttek együtt, ahová a Bükki Nemzeti Park Vidra Verda autója is megérkezett, s a szakemberek segítségével a tó legkisebb élőlényeivel ismerkedhettek a jelenlévők. Bejárták a több mint háromszáz éves tölgyhöz vezető erdőt, és aki kedvet kapott, pecázhatott is a tavon.

A környék meghatározó vállalkozása, az Axis Bentonit Kft. vezetősége örömmel mutatta be a cég munkáját. Itt Hubai Péter külkapcsolati vezető és Szántó László ügyvezető kalauzolta a vendégeket, s beszéltek a természetes alapanyagú termékekről. A PEVIK Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eged Renátó a hulladékgazdálkodás helyi tapasztalatairól tartott tartalmas előadást. A mobilitás résztvevői ellátogattak Poroszlóra, a Tisza-tavi Ökocentrumba, és egy kellemes napot töltöttek el Egerben is.

– Köszönet illet minden pedagógust, tanulót, szülőt, akik munkájukkal segítették a sikeres találkozót – fogalmazott Pap Andrea koordinátor.