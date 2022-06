Gryllus Dániel, a Kaláka zenekar alapítója elmondta, a gazdag zenei kínálat mellett színházi programokkal, versszínházzal, gyerekelőadásokkal, képzőművészeti kiállításokkal is készültek. Kiemelte, a szombat és a vasárnap a gyerekeké: nekik szóló koncertek, meseelőadások, játszóházak várják őket mindkét napon a délutáni fesztivál-programokig. Kipróbálhatják mások mellett a bábjáték automatát illetve a Csupa-Csoda interaktív játszóteret is. Ma este a Belvárosi Betyárok és Gryllus Vilmos is zenél.

Péntek délután Halmos Béla emlékkiállítás nyílt születésének 75. évfordulója alkalmából, ahogy a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gárdonyi 100 című tárlata is Kaláka Fesztiválon vált láthatóvá elsőként.