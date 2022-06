Felsőtárkányi olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy invazív, káros és kiirthatatlan növény terjed a településen. Mint mondta, néhányan dísznövényként tarthatták, azonban mostanra a Várhegy lakópark környékén hatalmas területeken burjánzik a japánkeserűfű.

A Várhegy lakóparkból lefelé sétálva a fő út felé, mielőtt elérnénk az első bal oldalon található házat, van egy nagy füves terület, melyet idén egy eddig számomra ismeretlen, nagy levelű, vastag szárú, komoly kiterjedésű növényi kolónia teríti be. Már többször rácsodálkoztam, amikor egy felhívásra lettem figyelmes., melyben egy gyorsan terjedő, hazánkban gyomként nyilvántartott, japánkeserűfű néven ismert, erősen invazív fajra hívják fel a figyelmet. Ez igencsak nagy veszélyt jelent. Agresszívan terjed, kipusztítani szinte lehetetlen. Erős gyökerei még az aszfaltot is áttörik. Úgy olvastam, van, ahol családi házakat adnak el emiatt, mert lehetetlen megszabadulni tőlük – meséli neve elhallgatását kérő olvasónk.

Elmondta, az önkormányzat és a jegyző figyelmét is felhívta a rohamléptekkel terjedő betolakodóra. Szakembert keresnek a helyzet kezeléséhez. – Ahogyan én sem ismertem fel a fajt, valószínűleg más sem tudja, hogy káros. Ha valaki felfedezi a saját kertjében, akkor még lehetőleg csírájában fojtsa el a problémát – tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra is, úgy tudja, nem sok cég foglalkozik az országban a növény irtásával.

Az állatok sem kedvelik e gyomot – A természetvédelmi területeken élőhelyleromlást okoz, mérgező anyagot bocsát ki, amely a többi növényt pusztítja, s az állatok sem kedvelik a közelségét. A vegyszeres irtás csak olyan helyen ajánlott, ahol az nem okoz károkat, de annak sikeressége is kérdéses. A növény több évtizede jelen van már hazánkba. Nem csak a megyében, az egész országban terjed, ám csak mostanában tűnt fel az embereknek, hogy gyakorlatilag lehetetlen tőle megszabadulni. Hiába vágják vagy ássák ki. Egyébként nem ez az egyetlen ilyen növény, hiszen számos helyen például bálványfákat, zöld juharokat látok falakból kinőni. Fontos tájékozódni, hiszen csak Egerben öt-tíz ilyen inváziós és káros növény van városszerte – mutatott rá Schmotzer András.

Az egriek jó részének talán fel sem tűnt eddig, de a megyeszékhely is tele van japánkeserűfűvel. A Végvári vitézek terén már a házfalakon is helyet talált magának. Schmotzer András, a Bükki Nemzeti Park Élővilágvédelmi Csoport kutatási referense elmondta, az aggodalom valóban jogos, hiszen tényleg képes bárhol megélni a növény, és képes anyagi károkat okozni. Hozzátette, a patak partja gyakorlatilag Szarvaskőtől Maklárig tele van vele, több száz helyen fellelhető Egerben. Úgy látta, nagy területen él a növény az ipari parkban is, ahol a könnyűszerkezetes házakat majd szétnyomhatja erős gyökérzetével.

– A védekezésben a legfontosabb, hogy mihamarabb felismerje a terület tulajdonosa, hogy mi burjánzik a telkén. Irtani valóban nagyon nehéz, egy apró gyökérdarab is újbóli növekedéshez vezethet. Kifejezetten jól tűri ugyanis, ha vágják vagy bolygatják. Mivel nem őshonos faj, így nincs természetes ellensége hazánkban. A nedves területeket kedveli, ott áradással is könnyen terjed, és a klímaváltozás is kedvez neki. Néhány országban már próbálkoznak biológiai védekezéssel, ugyanakkor tudjuk, ez is könnyen a visszájára fordulhat. Angliában a fiatal növényeket legeltetéssel igyekeznek visszaszorítani. A teljes talajcsere megoldás lehet, ám ez is újabb problémát vet fel, hiszen az eltávolított földdel a növény új helyre terjedhet – ismertette.

Elmondta, hosszú távon a hatóságok, a nemzeti parkok, az önkormányzatok és a területek tulajdonosainak, kezelőinek együttműködésével kezelhető csak a probléma, országos és helyi szinten és közösen kell működőképes megoldást találni az ilyen fajok visszaszorítására.