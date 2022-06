Jó ütemben haladnak azok a korábban elkezdett munkák, amelyek alapvetően befolyásolják a falu életminőségét. A korábbi intézményi és infrastrukturális fejlesztések folytatásaként most a leglátványosabb beruházások az új bölcsőde épületének kialakítása a volt tanácsháza ingatlanának teljes átépítésével, s a csapadékvíz megfelelő elvezetését jelentő munka, aminek köszönhetően az év végére a falu kétharmadában már nem jelent gondot a víz elvezetése – tudatta Sipos Jánosné polgármester.

Az ötszázmilliós csapadékvíz-beruházás a Bányász utcában indult, ahol kiásták a vízelvezető árkokat és a betonelemeket a helyükre illesztették. Nemrég lakossági fórumot is tartottak, ahol a kivitelező Mátraközmű Kft. képviselőinek is tehettek fel kérdéseket a polgárok.

Sipos Jánosné elmondta felmerült például a gépkocsibeállók témája, amiket helyben az építésvezetővel is meg lehet beszélni. Érdekli az embereket, hogy milyen formában folytatódik majd a nagyberuházás.

– Ezt szeretné a harmadik ütemmel folytatni az önkormányzat – emelte ki a községvezető. Csak úgy tudtak pályázni már az első két körös beruházásra is, hogy saját erőből, több millió forintos ráfordítással, előre el kellett készíttetni a szakhatósági engedélyezésre alkalmas műszaki és kiviteli terveket.

– Egy vízjogi engedély megszerzése akár öt évig elhúzódhat, ezt már korábban tapasztaltuk. Ám csak így lehet beadni a pályázatot, hogy minél hamarabb el is lehessen kezdeni a beruházást. A csapadékvíz-elvezető második ütemben végzett építését az év végére kell befejezni – tudatta Sipos Jánosné.

Rózsaszentmárton második bölcsődeépületének átalakítási munkái április 11-én kezdődtek el. Az esztendő végére ez a csaknem százmillió forintos építés is befejeződik. A minibölcsőde csoportszobáján kívül az előírás szerinti kiszolgálóhelységek is rendelkezésre állnak majd.

A múlt érdekes adatai is feltárulnak a most elkészült könyvben

Elkészült és hamarosan bemutatják a Fancsal – Rózsaszentmárton története című könyv második kötetét. Június 19-én, vasárnap először háromnegyed tízkor szentmise lesz a templomban, majd ezt követően Barsi Balázs ferences atya mutatja be a könyvet tizenegy órától a művelődési házban. A könyv szerzői dr. Löffler Erzsébet, Kerékgyártó József és Szuromi Rita. Az írások a helyi plébánia forrásai és levéltári adatok alapján adnak átfogóbb, pontosabb képet a falu múltjáról. Minden helyi lakos, aki elmegy a kötetbemutatóra, vagy később a polgármesteri hivatalban azt jelzi, térítésmentesen kaphat egy példányt a kötetből.